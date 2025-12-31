　
地方 地方焦點

台南生命教育深耕校園結碩果　後壁國中、進學國小教師獲教育部肯定

▲台南市後壁國中深耕生命教育，榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市後壁國中深耕生命教育，榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動生命教育成果再添佳績！後壁國中榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」，進學國小教師王淑慧則獲頒「生命教育績優人員」殊榮，雙雙受到中央肯定，展現台南市多年來深耕校園、持續推動生命教育的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，生命教育不應只是短期活動或口號，而是一段長期陪伴孩子成長的歷程。台南市近年屢獲教育部肯定，正是各校與教師團隊長期投入、用心耕耘的成果展現，感謝教師們以專業與愛心，將尊重、關懷與包容的價值融入課程與日常生活，為孩子奠定面對人生的重要力量。

教育局長鄭新輝指出，教育局每年持續辦理生命教育教師研習、學生體驗課程及親子成長活動，並鼓勵學校結合校園動物關懷、社區共學與家庭參與，讓生命教育從課堂延伸至生活。此次獲獎，不僅是對學校與教師努力的肯定，更象徵教育現場以行動陪伴學生成長的具體成果。

▲台南市後壁國中深耕生命教育，榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」肯定。（記者林東良翻攝，下同）
坐落於金黃稻浪間的後壁國中，秉持「Lighting Lives, Houbi Kids Shine」的教育信念，長期深耕生命教育，榮獲教育部「生命教育特色學校」殊榮。校長高儷玲表示，學校以「Love、Light、Hope、Kindness、Soul」為核心理念，結合在地文化與藝術美感，發展「陶養異想世界」、「美力人生」、「後壁小子愛玩客」等特色課程，引導學生以愛與行動關懷家鄉，展現偏鄉教育的創意與溫度。

進學國小教師王淑慧長年投入生命教育推動，無論擔任導師或輔導人員，皆以專業與熱情陪伴學生，傳遞生命教育的深層價值。她持續進修、不吝分享，除擔任輔導與生命教育講師、研發教案、協助推廣公視教材外，自110年至113年更受聘為生命教育專業發展中心種子教師，參與教案審查與推展工作。

王淑慧以實際行動實踐「全人關照」理念，關懷弱勢與特教學生，並透過撰文分享教學經驗，成為校園中最溫暖、也最堅定的生命教育實踐者。

▲台南市後壁國中深耕生命教育，榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，生命教育的核心在於愛與尊重，透過教育的力量，引導孩子學會感恩、懂得珍惜，培養面對未來挑戰的勇氣與智慧，期盼這股正向能量持續擴散，讓台南成為一座以生命為本、以教育為榮的城市。

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

