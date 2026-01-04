無照累犯飆速109公里！害重機男大生枉死　判1年10月賠275萬

▲陳男無照駕車行經枋山鄉台1線成功路與劉男騎乘的重機發生碰撞，導致劉男死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者葉品辰／屏東報導

屏東枋山「海豚灣」2022年6月發生一起死亡車禍，一名19歲陳姓男子無照駕駛小客車，行經台1線枋山鄉路段時嚴重超速，與欲迴轉的21歲劉姓重機男大生發生碰撞，導致劉男傷重不治。法院認定陳男為事故主要肇事原因，一審屏東地院判處陳男1年徒刑，高雄高院二審撤銷原判決後，改判陳男有期徒刑1年10月，並應賠償劉男父母275萬9651元。

判決指出，事故發生於2022年6月3日凌晨，陳男無照駕駛未投保強制險的自小客車，沿台1線北往南行駛，行經枋山鄉設有閃黃燈的路口時，不但未減速，車速更高達每小時109公里，明顯超過速限。此時，劉姓男大生騎乘大型重機由南往北行駛，欲在路口迴轉，雙方發生猛烈撞擊，劉男當場倒地不起，送醫急救仍宣告不治。事故鑑定報告認定，陳男超速行駛是肇事主因。

法官審酌，陳男不僅無照駕駛，過去亦曾因無照肇事受判刑，卻未記取教訓，再度於重要路口高速通行，違反注意義務情節重大，最終造成一名年僅21歲的大學生喪命，對家屬造成無可回復的傷害。雖劉男亦有迴轉未注意來車的過失，但陳男須負主要責任，判陳男有期徒刑1年10月。除刑責外，劉男父母對其求償679萬9501元，法官認為，陳男在此次車禍中肇事責任為7成，再扣除已獲的保險金200萬元，法院另判陳男須賠償死者家屬共275萬9651元，全案仍可上訴。