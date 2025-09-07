易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

▲大陸證監會。（圖／翻攝新華社）

文／中央社台北6日電

中共中紀委今天宣布前中國證監會主席易會滿被查後，中國證監會黨委即召開會議，表態堅決擁護黨中央、中紀委、國家監委調查易會滿的決定，並指證監會黨委要「深刻汲取教訓，以案為鑑、警鐘長鳴」，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

新華社報導，這項會議由中國證監會黨委書記、主席吳清主持，會中傳達了中紀委、國家監委對易會滿「涉嫌嚴重違紀違法」進行紀律審查和監察調查的決定，並指與會者一致表示堅決擁護黨中央、中紀委、國家監委的這一決定。

會議提到，中紀委、國家監委決定對易會滿審查、調查，充分體現了「以習近平同志為核心的黨中央」一以貫之推進「全面從嚴治黨」的堅強意志和堅定決心，充分表明了中共堅持反腐敗「無禁區、全覆蓋、零容忍」的一貫立場，充分釋放了「一步不停歇、半步不退讓、把反腐敗斗爭進行到底」的強烈訊號。

這項會議說，證監會黨委要「深刻汲取教訓，以案為鑑、警鐘長鳴」，進一步增強「政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」。並自覺接受駐證監會紀檢監察組等各方面監督，始終保持戰略定力和高壓態勢，堅決打好反腐敗鬥爭「攻堅戰、持久戰、總體戰」。

會議表示，要堅持領導幹部帶頭，堅持不懈「錘煉黨性修養」，樹牢「正確權力觀」，狠抓作風建設。要全方位完善公權力監督制約機制，深化風腐同查同治，完善防治新型腐敗和隱性腐敗的有效機制、手段，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

這項會議強調，要持續鞏固拓展深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育成果，推進中央巡視整改常態化、長效化，確實把「嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍」長期堅持下去。

會議要求，要堅決貫徹中共中央關於資本市場工作的一系列重要決策部署，依法加強監管，有效防範風險，大力推動資本市場「高質量發展」，更好地服務經濟持續回升向好和「中國式現代化」大局。

▼大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝新京報）