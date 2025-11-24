　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送　擅權妄為「失守廉潔底線」

▲大陸中紀委前駐證監會紀檢監察組長王會民。（圖／翻攝微博）

▲大陸中紀委前駐證監會紀檢監察組長王會民。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸證監會前黨委委員、駐證監會紀檢監察組原組長王會民因嚴重違紀違法，被大陸中紀委國監委通報開除黨籍，其涉嫌受賄犯罪問題已移送檢察機關審查起訴。通報指其長期擅權妄為、以權謀私，並在企業上市、定增與職務晉升等領域大肆斂財，嚴重破壞監管系統廉潔與政治秩序。

▲大陸中紀委前駐證監會紀檢監察組長王會民。（圖／翻攝微博）

《北京日報》報導，11月24日，中央紀委國家監委網站發佈消息，中國證券監督管理委員會原黨委委員、中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組原組長王會民被開除黨籍，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

通報稱，王會民背離理想信念與職責使命，違反中央八項規定，任意決策並造成嚴重後果；違規接受宴請、隱匿個人事項，在錄用、管理等工作中替他人謀利並收取財物；放任親屬藉其權力謀取利益，家風失範，紀法意識淡薄。

此外，王會民還利用手中監管及紀檢考核的巨大權力，進行利益交換，為企業上市、項目融資及幹部晉升提供便利並收受巨額財物，在十八大後仍不收斂、收手，影響惡劣。依規定，王會民遭開除黨籍、取消相關待遇，違紀所得予以收繳，其涉嫌犯罪部分則移送檢方起訴處理。

公開資訊顯示，王會民1959年出生於甘肅，曾任新疆自治區人大常委會副主任，2014年起進入證監會系統，負責監督金融與證券市場紀律，2019年卸任後，直至2025年3月才被查落馬。

11/22 全台詐欺最新數據

