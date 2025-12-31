全球最賺錢公司排行！　台積電「利潤505億美元」擠進前10

▲台積電（TSMC）以505億美元的利潤位居全球第10。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2025年全球企業誰最賺？財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）近日公布最新數據，揭曉全球最具獲利能力的企業排行榜。在這場由科技、金融與能源巨頭主導的爭霸戰中，Google母公司Alphabet強勢奪冠，而台灣護國神山台積電也憑藉強勁的獲利表現擠進全球前十強。

科技巨頭壟斷前三 數位服務成「印鈔機」

根據《FinanceCharts.com》提供至2025年11月為止的過去12個月淨利數據，這份榜單再次顯示出全球利潤高度集中的趨勢。

▲2025全球最賺錢公司Top 10。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



科技業依然是最大贏家，Alphabet以1243億美元（約新台幣4.04兆元）的年度利潤穩坐龍頭，緊隨其後的則是蘋果（Apple）與微軟（Microsoft），分別位居第2及第3名。

報導分析，這些科技巨頭之所以能保持驚人的獲利，主要受惠於高利潤的數位服務、廣告平台以及企業級軟體。這些業務具備高度的規模化優勢，讓企業在擴張時能有效控制成本，使利潤像滾雪球一樣持續成長。

AI熱潮重塑半導體 輝達、台積電雙雙入榜

在半導體產業方面，AI熱潮的指標企業輝達（NVIDIA）名列全球第4。值得注意的是，輝達以高達53.7%的驚人淨利率脫穎而出，反映出市場對AI晶片的強勁需求正深刻重塑全球半導體版圖

「台灣之光」台積電（TSMC）則以505億美元（約新台幣1.64兆元）的利潤位居全球第10，淨利率高達41.6%，展現出極高的營運效率與無可取代的產業地位。

沙烏地阿美穩坐非科技王 摩根大通強勢擠進第9

非科技業中，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）表現最為突出，排名全球第5。即便市場波動劇烈，這家能源巨人仍靠著強大的生產能力，創造了956億美元的淨利，成為全球獲利能力最強的非科技營運商。

金融業同樣是全球的獲利引擎。美國的摩根大通（JPMorgan Chase）位居第9。