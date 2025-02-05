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扮「金秀賢」遮臉騙砲！園藝工性侵少女藏百部偷拍片　重判20年

▲蔡姓園藝工人假扮韓星金秀賢，涉嫌引誘少女提供裸照、性侵被害人，法官重判蔡男20年有期徒刑。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲蔡姓園藝工人假扮韓星金秀賢，涉嫌引誘少女提供裸照、性侵被害人，法官重判蔡男20年有期徒刑。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名蔡姓園藝工人自2016年起，在交友軟體上以帥氣韓星金秀賢相片，引誘涉世未深少女答應開房發生一夜情，甚至要求以浴巾、棉被覆蓋避免「露餡」，直到去年4月間踢到鐵板被報案；檢警解鎖他手機赫然發現100多部偷拍性愛影像，法官審理認定蔡男涉嫌性侵少女、引誘拍裸照等罪嫌，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌，重判蔡男20年有期徒刑，全案仍可上訴。

苗栗警方去年4月接獲一名剛年滿18歲的妙齡女子報案，指稱透過交友軟體，跟一名以「喜歡胖嘟嘟的太太」暱稱的男網友聊天，發現男子的頭像是她最心儀的韓星金秀賢頭像，禁不住對方幾番噓寒問暖，答應前往苗栗縣三義鄉一家平價民宿碰面，對方還要求她去開房，先洗澡關燈後赤裸上床用棉被蓋住頭，再通知他進門。

女子指控，聽到房門被打開沒有多久，男子摸黑猴急上床鑽進被窩，要求她不要打開棉被，用嘴巴和手指和她發生關係後，她禁不住好奇心驅使，掀開棉被用手機一照，發現男子一頭長散髮、外形邋遢，根本不是她預期的帥氣金秀賢，尖聲喝斥：「你不要碰我！走開，我要報警！」檢警循線逮捕園藝工人蔡男（44歲），蔡坦承犯案，檢方向法官聲請羈押獲准，後來法院審理時獲交保。

檢警搜索查扣蔡嫌2支手機時，他卻拒絕解鎖，眼尖警員發現手機有外接記憶卡，送交刑事警察局解鎖後，赫然發現裡面有上百位少女性愛檔案，詳細記載女子姓名、電話和裸露下體自慰影像和疑似偷拍等不雅影像。

檢警逐步連繫100多位女子，發現被害女遍佈台灣北、中、南和東部，她們稱分別透過「探探」、「OMI」和「BEETALK」等3個約會交友軟體，跟蔡姓男子成為網友；雙方偶爾視訊聊天時，蔡男會故意半遮面製造神秘感。由於蔡男多以帥氣韓星相片吸引少女聊天，有些少女受引誘答應開房發生一夜情後，蔡會給幾百元開房費；但有20~30名少女被蔡嫌哄騙提供個資後，在蔡嫌半哄半威脅，擔心個資被散播，被逼傳送自慰影像給他。

法官調查認定，被告不僅以假照片使用交友軟體跟被害少女認識，甚至要求部分少女先行入住旅館後，以浴巾、棉被遮頭或帶眼罩，以免遭發現其長相與假照片不符，跟他隱瞞真實身份，引誘、詐術及脅迫等方式取得性影像的犯罪手段相同，已侵害個人私領域核心之「性隱私」，依法符合「性剝削」定義，部份更涉及妨害性自主罪嫌，至少有21名女性（多數為少女）受害，犯案情節重大，依《妨害性自主》、《兒童及少年性剝削防制條例》罪嫌，判決有期徒刑20年。

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