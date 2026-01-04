路考4次沒過！79歲婦想給考驗員「所費」換駕照　挨告結果曝

▲屏東79歲婦路考4次沒過，想賄賂考驗員反而吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名79歲陳姓婦人因務農維生，為了能開車載菜販賣，前往監理所考駕照，筆試雖然一次通過，路考卻連考3次都沒過，陳女在考第4次又失敗時，當場表示要給監理站考驗員一些「所費」換駕照，被考驗員當場拒絕並通報。全案經屏東地院審理，法官審酌陳女犯後坦承犯行，且案發後就去上駕訓班，順利考取駕照，無再犯之虞，依她犯行求賄賂罪，處有3月徒刑，褫奪公權1年。緩刑2年。並接受法治教育2場次。可上訴。

判決指出，陳女報考小型車駕駛執照，在2024年9月通過筆試後，同年9、10月一連路考3次都沒有通過，11月陳女再度報考，又沒通過考評，竟向屏東監理站考驗員求情，表示要給他「所費」，拜託考驗員讓她通過。考驗員當場拒絕，並通報主管機關，檢方調查後，依陳女涉違反貪污治罪條例起訴。

全案審理時，陳女表示她務農，因為平時種植蔬菜，需要開車載菜去販賣才能維生，但先前考了很多次都沒有通過，因一時生氣才失言。

法官認為，陳女並無提出具體賄賂金額，或實際拿出預先準備的財物，並非預謀犯罪，情節還算輕微，且案發時陳女已達79歲高齡，又無前科，犯後態度始終良好，案發後也去報名駕訓班，並考取駕照，以後應無再犯之虞，依她犯行求賄賂罪，處有3月徒刑，褫奪公權1年。緩刑2年。並接受法治教育2場次。