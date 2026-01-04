　
社會焦點

路考4次沒過！79歲婦想給考驗員「所費」換駕照　挨告結果曝

▲▼老人,高齡駕駛,三寶,老三寶,開車,老人開車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲屏東79歲婦路考4次沒過，想賄賂考驗員反而吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名79歲陳姓婦人因務農維生，為了能開車載菜販賣，前往監理所考駕照，筆試雖然一次通過，路考卻連考3次都沒過，陳女在考第4次又失敗時，當場表示要給監理站考驗員一些「所費」換駕照，被考驗員當場拒絕並通報。全案經屏東地院審理，法官審酌陳女犯後坦承犯行，且案發後就去上駕訓班，順利考取駕照，無再犯之虞，依她犯行求賄賂罪，處有3月徒刑，褫奪公權1年。緩刑2年。並接受法治教育2場次。可上訴。

判決指出，陳女報考小型車駕駛執照，在2024年9月通過筆試後，同年9、10月一連路考3次都沒有通過，11月陳女再度報考，又沒通過考評，竟向屏東監理站考驗員求情，表示要給他「所費」，拜託考驗員讓她通過。考驗員當場拒絕，並通報主管機關，檢方調查後，依陳女涉違反貪污治罪條例起訴。

全案審理時，陳女表示她務農，因為平時種植蔬菜，需要開車載菜去販賣才能維生，但先前考了很多次都沒有通過，因一時生氣才失言。

法官認為，陳女並無提出具體賄賂金額，或實際拿出預先準備的財物，並非預謀犯罪，情節還算輕微，且案發時陳女已達79歲高齡，又無前科，犯後態度始終良好，案發後也去報名駕訓班，並考取駕照，以後應無再犯之虞，依她犯行求賄賂罪，處有3月徒刑，褫奪公權1年。緩刑2年。並接受法治教育2場次。

01/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

男信義區撿屍女友人　賠120萬換免囚

台北董姓男子和朋友、朋友介紹的女性友人小萱(化名)一起到酒吧喝酒，散會時董男見小萱喝醉，將小萱扶上他的車休息，趁小萱無力抵抗，在後座性侵她得逞，事後董男被告上法院，急忙認罪並拿出120萬元和小萱和解。台北地院審理，法官審酌董男已取得小萱的原諒，依董男犯乘機性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑5年。可上訴。

盜賣遺體器官！　哈佛停屍間主管判關8年

男涉造謠稱砸80億歐元讓蕭美琴演說　法院裁定不罰

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

關鍵字：

駕照考試求賄案件屏東新聞老人犯案法律判決

