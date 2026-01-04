桃園市圓夢愛心關懷協會改選　劉啟吉當選理事長

▲桃園市圓夢愛心關懷協會改選由劉啟吉（右五）當選理事長。右六為創會長謝慧謹。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會3日於桃園區鉑宴會館，舉辦會員大會改選理監事及理事長，由劉啟吉當選理事長。劉啟吉表示，圓夢愛心關懷協會的創會長謝慧謹帶領協會以「每月一項善行、習慣養成」為理念，讓行善成為日常，讓善意持續累積，迄今已完成144場的愛心活動，深受各界肯定。

劉啟吉表示，協會能走到今天，靠的是很多人一起努力耕耘，在不同的位置上，默默付出、長期陪伴。未來，期許在創會長謝慧謹持續輔導下，把每一份善意，放在真正需要的地方。

▲桃園市圓夢愛心關懷協會迄今已完成144場的愛心活動。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

謝慧謹表示，12年前她因關懷社會弱勢，先以個人名義邀請身邊好友一同投入公益，逐步成立圓夢愛心關懷協會。而「一個人走得快，一群人卻走得遠。」正因這份信念，團隊一路走來，持續推動「每月一愛」行動，12年來從未間斷，逐漸建立起穩固的團隊基礎與運作模式。

謝慧謹說，協會所有的愛心活動，皆依服務對象的實際需求進行調整，長期關懷孩童、長者及弱勢族群，希望透過協會的力量拋磚引玉，串連更多善心人士投入，為弱勢族群圓夢，陪伴他們懷抱希望、勇敢成長。

謝慧謹也感性分享，「每月一愛」從策劃、募款到實際執行，甚至活動結束後，仍需整理每月多達兩、三百張的感謝狀，過程相當繁瑣辛勞！她特別感謝所有團隊成員多年來無私付出與辛勤奉獻，讓協會得以持續穩健前行。

她強調，圓夢愛心關懷協會不只是完成一個個夢想，更希望透過行動影響更多民眾與團體，一同關注弱勢族群的需求，讓愛心不斷擴散、持續傳遞。