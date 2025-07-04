百協會員數創歷史新高　優化產業應付新挑戰

▲2025年百協理監事會議合影，包括遠東百貨總經理徐雪芳、101總經理朱麗文、漢神總經理南野雄介與遠百營運長林彰豐等高階人士。（圖／百協提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）日前進行改選，遠百總經理徐雪芳卸下8年理事長職務，正式交接SOGO董事長黃晴雯，徐過去8年從人才獎勵制度、國際交流到疫情期間的溝通協調，持續針對產業內部的機制進行優化，也讓百協會員數創下歷史新高，新光三越、微風也陸續入會，讓會員在全台百貨業績占比高達70％。

徐雪芳自2016年接任理事長，推動設立「零售創新卓越獎」，累計表揚超過百位服務人員與團隊，讓來自櫃檯、行銷、工程等不同職務的從業者，有機會被看見並參與制度改革。結合獎項提供海外參訪，也讓第一線人員能觀摩國際零售現場，培養更長遠的服務與創意視野。

在COVID-19疫情期間，協會也發揮溝通平台功能，針對人流限制、營業時間與防疫物資分配等議題，與政府機關進行橫向協調，讓防疫與營運得以兼顧。這段特殊時期考驗協會的整合能力，也讓業界在非常時期下建立起更密切的對話基礎。

此外，百協持續強化與國際零售組織如日本百貨協會的連結，並透過參訪高島屋、伊勢丹、GINZA SIX 等據點，引導會員單位觀察與借鏡全球零售現場的策展與人流設計模式。這些經驗，也回饋到國內業者對品牌策劃與體驗內容的實務操作中。

目前百協成員涵蓋遠東、新光三越、微風、環球、統一時代等指標業者，在國內百貨總營業額中占比逾七成。這樣的成員組成讓百協能在永續、資安、AI導入等未來議題上，扮演凝聚產業共識與推動合作的橋梁角色。雖然具體變革需由各品牌落實，但協會的平台機能仍提供了整體產業前進的動能。

徐雪芳任內8年推動的諸多制度與交流機制，隨著她於今年6月卸任，百協也迎來組織轉型的下個階段。未來當消費者感受到百貨空間與服務的進步，或許背後正是這些看不見的系統累積，在默默發揮作用。