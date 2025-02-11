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萬科高層國資化後　大股東提供126億元借款化債

▲▼萬科。（圖／翻攝自中新網）

▲萬科。（圖／翻攝自中新網）

文／中央社

中國房地產巨頭萬科的管理階層被來自深圳的國資系統全面接管後，昨天晚間公告，第一大股東深圳市地鐵集團擬向公司提供借款用於化債，金額為28億元（約新台幣126億元）。

公告指出，本次借款用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息。借款期限為3年，借款利率目前為2.34%。萬科初始是以公司持有的萬物雲空間科技服務股份有限公司市值為40億元的股票提供質押擔保，質押率設定為70%。

財聯社報導，分析人士認爲，本次借款利率低，顯示深鐵集團在遵循市場化原則前提下，最大程度給予萬科支持。

春節一過，萬科5日就宣布10名高管人事任命，涉及戰略投資運營管理部、財務資金管理部、法務部等集團總部，他們全部來自深圳國資系統。在春節之前的1月27日，深圳地鐵集團董事長辛杰已先接任萬科董事會主席。

▼萬科前總裁、CEO祝九勝先前傳出被警方帶走。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸房地產開發商萬科集團的總裁、CEO祝九勝。（圖／翻攝微博）

財新網報導，萬科正遭遇嚴峻的流動性挑戰。2025年全年，萬科共有16筆到期或行使權利的境內公開債，存續本金規模合計326.4億元；同期，該公司還有兩筆境外債到期，存續本金規模約為36億元。僅2025年第一季，萬科就有98.9億元的境內公開債需要兌付。但萬科集團層面可動用的資金捉襟見肘。

報導指出，萬科傾向於透過質押股權，從銀行爭取更多貸款，但房地產持續低迷，資產貶值，銀行避險情緒又較重，給出的抵押率不超過70%，且要求增量貸款的50%要用於置換現有債務。過去一段時間，萬科與銀行持續博弈，獲取新資金困難重重。

報導引述機構投資人說，相比屬地政府出手協調銀行放貸，國資股東向萬科提供借款是更直接且資金更能迅速到位。但單次股東借款規模通常較小，低於銀行一次性貸款額度。

萬科是混合所有制企業。2017年上半年，代表深圳國資的深圳地鐵從華潤置地和中國恆大手中受讓萬科股份，成為第一大股東，目前持有萬科27.18%股權。報導指出，該公司面臨生死考驗之際，決策高層要求壓實萬科總部所在地深圳市的屬地責任。

這是深圳地鐵首次通過股東借款方式，直接為萬科注入流動性。市場推測，深圳地鐵高機率還會繼續為萬科提供更多融資支持。

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