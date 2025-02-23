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國資救萬科不遺餘力　大股東再借190億助償債

▲▼萬科。（圖／翻攝自中新網）

▲萬科陷入債務危機。（圖／翻攝自中新網）

文／中央社

中國國資救房地產開發商萬科不遺餘力，21日再宣布新增一筆人民幣42億（約新台幣190億元）的借款，用於償還公開債務。據統計，為了救萬科，自2024年以來國資企業已投入約115億元。

中國房地產巨頭萬科的管理階層被來自深圳的國資系統全面接管後，2月10日發布公告，第一大股東深圳市地鐵集團向萬科提供金額為28億元公司借款用於償債；不到兩週，再度於21日晚間公告，表示將再提供一筆42億元的借款。

綜合第一財經、澎湃新聞，萬科集團發布「關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告」稱，21日新增的42億元借款也是用於償還到期的公開債務。同時強調，股東借款有利於滿足公司資金需求，相關借款利率低於從金融機構的融資利率，借款質押率高於市場的水準，充分顯示大股東對公司的支持。

報導提及，從去年以來，深鐵集團已藉由大宗交易、不動產投資信託、股東借款等多種方式持續支持萬科集團。另據公開資訊顯示，加上10日、21日兩筆借款，2024年以來，深鐵集團為了救萬科，已經提供了約115億元資金。

根據金融數據平台Wind，萬科目前存續的境內外債券共32檔，總金額超過500億元，其中，2025年待償還或執行的境內外債券共16檔，金額約301.5億元。

萬科是混合所有制企業。2017年上半年，代表深圳國資的深圳地鐵從華潤置地和中國恆大手中受讓萬科股份，成為第一大股東，目前持有萬科27.18%股權。報導指出，該公司面臨生死考驗之際，決策高層要求壓實萬科總部所在地深圳市的屬地責任。

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