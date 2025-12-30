　
社會 社會焦點 保障人權

她戀上前同事辯「不知是人夫」　敗在臉書1張照！慘賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和前同事小美（化名）發生婚外情，兩人交往長達1年多，期間曾發生性行為，憤而決定向小美提告求償80萬元。雖然小美辯稱交往期間不知道阿強已婚，最後卻敗在臉書一張「全家福」照片，必須賠償人妻30萬元，全案確定。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲小美辯稱與阿強交往時，並不知道對方已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強和小美是前同事關係，小美明知阿強已婚，仍在2022年3月至2023年6月間發展出不正當男女交往關係，兩人在交往期間有發生性行為，顯然已經侵害到她的權益，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美一審被判處應賠償人妻30萬元，她提出上訴並辯稱，交往時並不知道阿強已婚，而且臉書的封面照片可以設定隱藏功能，她不是故意侵害人妻的配偶權，況且在得知阿強已婚之後，她就未再同意發生性行為，只是因為受到對方言詞威脅，才沒有立即斷絕聯絡。

不過，高等法院法官認為，阿強在2014年間就將臉書封面換成全家福照片，直到2024年1月才更換成其他照片，但相簿中仍保留該張全家福，只要是臉書好友都可以瀏覽；而小美是在2022年5、6月間成為阿強的臉書好友，當時阿強的臉書封面還是那張全家福。

法官表示，雖然小美主張臉書封面照片可以設定隱藏功能，但並未舉證證明，因此仍認定她在交往期間，應當知悉阿強是有配偶之人；至於她主張遭到阿強言詞威脅的部分，並不影響本院上述判斷，所以毋庸論述，最終裁定駁回她的上訴，全案確定。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

尪偷吃小三哀喊不知已婚　法官1關鍵打臉

尪偷吃小三哀喊不知已婚　法官1關鍵打臉

新北市一名人妻林女（化名）指控，丈夫陳男（化名）在婚姻存續期間，與前女同事小芸（化名）發展不正當關係並發生性行為，嚴重侵害其配偶權，憤而提告求償80萬元。案件上訴後，臺灣高等法院審理認定，小芸明知陳男已婚仍交往逾1年，侵害情節重大，判她須賠償林女30萬元，全案確定。

