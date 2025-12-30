她戀上前同事辯「不知是人夫」　敗在臉書1張照！慘賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和前同事小美（化名）發生婚外情，兩人交往長達1年多，期間曾發生性行為，憤而決定向小美提告求償80萬元。雖然小美辯稱交往期間不知道阿強已婚，最後卻敗在臉書一張「全家福」照片，必須賠償人妻30萬元，全案確定。

▲小美辯稱與阿強交往時，並不知道對方已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強和小美是前同事關係，小美明知阿強已婚，仍在2022年3月至2023年6月間發展出不正當男女交往關係，兩人在交往期間有發生性行為，顯然已經侵害到她的權益，憤而決定對小美提告求償80萬元。

小美一審被判處應賠償人妻30萬元，她提出上訴並辯稱，交往時並不知道阿強已婚，而且臉書的封面照片可以設定隱藏功能，她不是故意侵害人妻的配偶權，況且在得知阿強已婚之後，她就未再同意發生性行為，只是因為受到對方言詞威脅，才沒有立即斷絕聯絡。

不過，高等法院法官認為，阿強在2014年間就將臉書封面換成全家福照片，直到2024年1月才更換成其他照片，但相簿中仍保留該張全家福，只要是臉書好友都可以瀏覽；而小美是在2022年5、6月間成為阿強的臉書好友，當時阿強的臉書封面還是那張全家福。

法官表示，雖然小美主張臉書封面照片可以設定隱藏功能，但並未舉證證明，因此仍認定她在交往期間，應當知悉阿強是有配偶之人；至於她主張遭到阿強言詞威脅的部分，並不影響本院上述判斷，所以毋庸論述，最終裁定駁回她的上訴，全案確定。