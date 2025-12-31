　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻落跑被通緝！雨刷洗錢225億竟被法官3千萬交保　檢方將抗告

▲▼「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供）

▲「雨刷」蔡政宜涉嫌跨國洗錢案遭橋檢起訴後，法院裁定3千萬交保。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，雨刷在今年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今，而他的唐姓老婆妻子則早一步出國，也被檢方通緝，檢察官近日偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴，全案移審法院後，法官諭知雨刷以3000萬元交保。對此，橋檢表示不服將提出抗告。

蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，結果又捲入跨國洗錢案。

▲▼雨刷洗錢 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警查扣大量的精品名牌包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警查出，雨刷自2020年間起，與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，在台灣（光高雄就有7處據點）、馬來西亞、越南設立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由客服人員操作手機與電腦程式，依博弈網站後台「自動化腳本」，快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。

檢方清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242億餘元，相當於新台幣225億餘元，並抽成牟利。為徹底斬斷黑金，檢方同步扣押蔡、唐夫妻名下愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，以及市值逾1.7億元的不動產與現金，相當驚人。

全案起訴後移審法院，法官諭知雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢表示，蔡政宜有充分且高度之逃亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，再次出境逃亡之可能性極高，將致使本案難以追訴究責或釐清全案犯罪事實，因此將向法院提出抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

「小英男孩」還有金流待查　北檢不服交保提抗告

「小英男孩」還有金流待查　北檢不服交保提抗告

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟26日被起訴涉嫌幫業者喬電利並收取東煒建設創辦人陳健盛及陳冠滔父子行賄198萬元，另有601萬元財產來源不明，被羈押4個月的鄭亦麟移審台北地院後，鄭亦麟認罪獲得交保並接受科技監控，檢方不服，已提出抗告。

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

即／雨刷洗錢225億　法院准他3千萬交保

即／雨刷洗錢225億　法院准他3千萬交保

買賣虛幣掩護詐團洗錢61.7億！父子檔等14人起訴

買賣虛幣掩護詐團洗錢61.7億！父子檔等14人起訴

「雨刷」涉洗錢225億　檢求刑10年　

「雨刷」涉洗錢225億　檢求刑10年　

關鍵字：

雨刷洗錢225億3千萬交保檢方抗告

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面