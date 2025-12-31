妻落跑被通緝！雨刷洗錢225億竟被法官3千萬交保　檢方將抗告

▲「雨刷」蔡政宜涉嫌跨國洗錢案遭橋檢起訴後，法院裁定3千萬交保。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，雨刷在今年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今，而他的唐姓老婆妻子則早一步出國，也被檢方通緝，檢察官近日偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴，全案移審法院後，法官諭知雨刷以3000萬元交保。對此，橋檢表示不服將提出抗告。

蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，結果又捲入跨國洗錢案。

▲檢警查扣大量的精品名牌包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警查出，雨刷自2020年間起，與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，在台灣（光高雄就有7處據點）、馬來西亞、越南設立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由客服人員操作手機與電腦程式，依博弈網站後台「自動化腳本」，快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。

檢方清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242億餘元，相當於新台幣225億餘元，並抽成牟利。為徹底斬斷黑金，檢方同步扣押蔡、唐夫妻名下愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，以及市值逾1.7億元的不動產與現金，相當驚人。

全案起訴後移審法院，法官諭知雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢表示，蔡政宜有充分且高度之逃亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，再次出境逃亡之可能性極高，將致使本案難以追訴究責或釐清全案犯罪事實，因此將向法院提出抗告。