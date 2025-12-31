　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美日歐多國友盟關切中共軍演　吳釗燮：中共軍事主義破壞和平

▲▼美日歐等多國友盟關切中共軍演。（圖／吳釗燮社群平台）

▲美日歐等多國友盟關切中共軍演。（圖／吳釗燮社群平台）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區近日舉行「正義使命-2025」圍台軍演，引起國際高度關注，美日、歐盟等多國友盟都發聲，明確反對中國對台灣升級的軍事威脅。對此，國安會秘書長吳釗燮31日特別發文表示，和平是大家珍惜的價值，但中共卻以擴張主義與軍事主義破壞和平，應當立場堅定，明確拒絕這種行為。

中國解放軍近日在台灣周邊展開大規模軍演與實彈射擊，引起國際社會高度關注。對此，針對台海局勢升溫，歐盟、美、日、英、法、德等國相繼發聲，呼籲中方保持克制，並強調台海和平對全球安全具有戰略重要性。

歐盟（EU）對外事務部（EEAS）發表聲明指出，中國軍演加劇兩岸緊張，危及國際和平。歐盟強調，維持台海現狀攸關其直接利益，反對任何透過武力或脅迫手段改變現狀的行為，呼籲兩岸應透過對話解決問題。

英國外交部發言人則表示，軍演增加了局勢升高的風險，英方不支持任何「破壞現狀穩定」的活動，呼籲各方展現克制。法國與德國也同步表達憂心，法方呼籲避免任何升高情勢的舉措；德國外交部則強調，任何現狀的改變必須以和平方式進行，並經各方同意。

美國國會則展現強硬挺台立場。民主黨籍眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓（Greg Stanton）批評，中國若想透過演習嚇阻華府，顯然是誤判了美國決心；共和黨籍參院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）則敦促美方應緊急行動，加速對台軍售生產及落實各項資金授權，以建設關鍵軍事能力。眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也發文重申，美國與台灣同一陣線。

日本也向中方表達關切；菲律賓駐台代表彭科蓉透過聲明強調，各方應以最大程度的克制避免事態擴大。韓國外交部發言人朴一則指出，首爾希望兩岸關係能透過對話與合作朝和平方向發展，將以朝鮮半島和平為優先，持續關注動態並維護國家利益。

對於國際多個友盟發聲，吳釗燮表示，由衷感謝歐盟和世界各國好友發聲，反對中國對台灣不斷升級的軍事威脅。他說，和平是大家都珍惜的價值，但中共卻以擴張主義與軍事主義破壞和平，我們應當立場堅定，明確拒絕這種行為。

01/01 全台詐欺最新數據

損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

