紫南宮元旦發放馬年錢母　人龍已排1公里！孝子為母祈福搶頭香

▲紫南宮預計元旦早上發放錢母，今天已出現一公里排隊人龍。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026年即將到來，竹山紫南宮日前發表最新農曆馬年紀念套幣錢母，將於新年1月1日元旦早上發放，但截至今天中午已吸引大批民眾到場排隊等候，廟方估計上萬人；其中彰化縣張姓男子為了替母親祈福，提前12天到場「卡位」，也順利搶得頭香位置。

竹山紫南宮推出馬（丙午）年祥瑞錢母將在元旦上午9點發放；廟方指出，今年因為是討喜的馬年，因此準備發放數量比去年多很多，造型設計包裝上經土地公土地婆指示，也提高很多預算，呈現如名牌精品的精緻質感，搭配「馬上發財」、「馬上成功」等吉祥話，希望給信眾們最好的禮品，帶回家收藏。

而現場田埂間、巷弄小路上，早在上週即已出現數百民眾以塑膠長凳、私人物品佔位的人潮，至今天早上8時於呷丁酒廣場開放排隊後，更出現長達1公里人龍，久候期待的氣氛越來越熱鬧，廟方工作人員也忙著逐一為排隊民眾發放秩序卡，提醒相關注意事項，前5000名可獲得「金雞蛋」；另根據氣象預報，元旦起將有冷氣團再度襲台，廟方也呼籲信眾加強保暖、維護自身健康和安全。

紫南宮馬年元旦福氣招財錢母發放方式，廟方說明如下：

一、 紫南宮開放信眾於元旦前一日排隊，信眾只要於114年12月31日早上8點開始至115年1月1日早上9點前排入隊伍，皆可獲得馬年丙午(銀)錢母一枚。

二、 紫南宮馬年特別準備5000顆金雞蛋發送給信眾，前5000名排入隊伍之信眾都有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含有福氣兌換卷，內容為限量禮品，包括壹錢金戒指15只、現金6000元紅包20包、「馬上發財」套幣精裝組1200組、馬年福氣項鍊300條、馬年福氣金銀錢母1000組、馬年金錢母2465個。