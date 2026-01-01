　
元旦暖心新制上路！彰化身障者優惠　前4小時免費

▲彰化縣友善停車格。（圖／縣府提供）

▲彰化縣身障停車格每日首停4小時免費。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為打造更友善便利的無障礙交通環境，彰化縣政府宣布自今年起，正式實施全新的身心障礙路邊停車優惠制度。新制不僅大幅放寬優惠範圍與時數，更首度取消縣籍限制，只要持有有效身心障礙停車識別證或懸掛專用車牌，無論來自本縣或外縣市，在彰化路邊停車皆可享有「每日第一次停車前4小時免費」的貼心福利，讓身障朋友出行更輕鬆、更暖心。

跨縣市一體適用

過去的停車優惠常因縣市規定不同，造成跨縣移動的身障朋友困擾。彰化縣府響應中臺灣區域治理理念，主動參考臺中、南投、雲林等鄰近縣市的現行做法，推動優惠制度一致性。新制正式打破縣市藩籬，不再區分縣內縣外車輛，只要符合資格，來到彰化一律享有同等優待。此舉不僅實踐了區域共好，也讓身障朋友在中台灣生活圈內通行無阻，感受真正的平等與尊重。

每日累計、彈性便利

新制另一大亮點是採用「每日累計制」設計，優惠運用更彈性。系統會自動記錄車輛當日已使用的免費時數，若在同一天內再次停車，將直接接續計算剩餘免費時間，直至4小時額度用畢。這種設計避免了過去單次優惠可能造成的資源浪費，也讓需要多次短暫停車的民眾，能更實質、完整地享受到政策福利，兼顧公平與效率。

▲彰化縣友善停車格。（圖／縣府提供）

智慧停車柱全面升級，系統即時辨識

為確保新制順利推行，縣府已提前完成全縣路邊收費停車格的系統更新與測試。智慧停車柱現已具備辨識外縣市身心障礙停車證的功能，可自動套用優惠，省去民眾額外申請的麻煩。若偶遇系統資料尚未同步等狀況，民眾也無需擔心，只要事後備妥相關證明文件，即可至指定單位辦理優惠補登，權益絕不受損。

溫馨提醒：識別證請擺放明顯處

縣府也特別呼籲，身障朋友停車時，務必將「身心障礙停車識別證」妥善置於車輛前擋風玻璃的明顯處，以利收費管理人員或智慧系統進行辨識。此舉能有效避免因證件未清晰展示，而導致無法即時享有優惠的狀況，確保自身權益。

▲彰化縣友善停車格。（圖／縣府提供）

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

迎接中華民國115年元旦，彰化縣政府在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」元旦升旗活動。雖然天氣寒冷，但仍吸引上千位鄉親熱情參與，現場還有公益園遊會、踩街巡遊和親子手作體驗，氣氛熱鬧滾滾。今年也是縣長王惠美任期最後一年，在致詞中細數過去7年的施政成果，強調縣府團隊會繼續衝刺，要讓彰化持續進步。

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

新年第一天怎麼過？ 屏東2萬人升旗健走迎元旦

新年第一天怎麼過？ 屏東2萬人升旗健走迎元旦

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

元旦搶拿竹山紫南宮錢母！　孝子排14天奪頭香

元旦搶拿竹山紫南宮錢母！　孝子排14天奪頭香

