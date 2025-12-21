　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

一拔就停不下來　屏東新園毛豆+芹菜管讓阿公阿嬤笑著下田

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣在地農業與食農教育，新園鄉公所今（21）日舉辦「新園食農示範小旅行—芹豆初開」，帶領一群37年次的長輩朋友走進田間，親身體驗芹菜管與毛豆的栽種、採收及手作料理。從下田拔毛豆、聆聽農友分享，到動手製作毛豆飯糰、品嚐在地風味料理，活動過程笑聲不斷，讓參與者在輕鬆互動中認識農業、感受土地的溫度與豐收的喜悅。

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

這次「芹豆初開」食農教育小旅行，特別感謝芹菜管農友周定達與新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原，慷慨開放農田，讓民眾能近距離觀察作物生長情形。方班長更用心規劃雜糧與稻米拍照打卡區，讓農事體驗多了幾分趣味與回憶。

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

周定達分享，所栽種的芹菜管品質優良，市價每斤約120至150元，因去年颱風影響，今年反而迎來更佳生長條件，承銷商笑稱「一到市場就被秒殺」。他也親自解說從播種、施肥到採收的每個環節，讓參與者聽得津津有味、頻頻提問。

毛豆體驗活動則在田間熱鬧展開，初次下田的長輩們一邊摸索採收技巧，一邊笑聲不斷。採收後，大家利用新園在地「少女之心」白米，搭配紅藜、蕎麥與小米，親手製作營養滿分的毛豆飯糰，並品嚐由在地食材入菜的特色料理。

活動邀請「屏東農業大學」結業學員張惠華協助展示毛豆多元應用，也特別感謝義守大學影視系盧謹明助理教授與化工系卓家榮助理教授，率領學生及攝影團隊共同參與與紀錄，為「新園芹豆初開」食農教育示範小旅行留下珍貴影像，為推動在地食農教育再添亮眼成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高鐵列車疑有爆裂物！安檢延誤10分鐘發車
知名連鎖火鍋宣布：南西店今所得「捐受害者家屬」
更強東北季風抵達時間曝　「最冷探13度」
快訊／3縣市大雨特報！下到明晨
快訊／死亡車禍！17歲少年送醫不治
張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈救護車　強化台東急救服務量能

關山分局結合觀光景點　假日加強防詐及交安宣導

寒夜遞溫情！台東警深夜巡邏助迷途老翁平安返家

一拔就停不下來　屏東新園毛豆+芹菜管讓阿公阿嬤笑著下田

保庇天后王彩樺降臨大天后宮　公路局快閃宣導用路風險別心存僥倖

從鳥鳴到風聲　台南水道博物館打造園區聲景探索新體驗

小小消防員衝鋒出擊！南消五大防火體驗營　數百親子闖關學保命

鄭淑分3年施政成果展亮點：打造科技太保、智慧起跑

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈救護車　強化台東急救服務量能

關山分局結合觀光景點　假日加強防詐及交安宣導

寒夜遞溫情！台東警深夜巡邏助迷途老翁平安返家

一拔就停不下來　屏東新園毛豆+芹菜管讓阿公阿嬤笑著下田

保庇天后王彩樺降臨大天后宮　公路局快閃宣導用路風險別心存僥倖

從鳥鳴到風聲　台南水道博物館打造園區聲景探索新體驗

小小消防員衝鋒出擊！南消五大防火體驗營　數百親子闖關學保命

鄭淑分3年施政成果展亮點：打造科技太保、智慧起跑

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

高鐵列車突安全警戒「旅客全下車」　業者：配合檢查已恢復營運

蔡明忠董事長連12年挑戰半馬！富邦金控「有志一同」員工志工團守護台北馬

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

【台北上班新方式】驚見西裝男划船通勤！？原PO：我還在塞車欸XD

地方熱門新聞

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

告五人、動力火車、鄭恩地接力登場台南好young耶誕夜爆15萬人潮

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

節電也能很聖誕！台電攜手海安商圈推「節電列車」闖關送好禮

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜1小時神速復原場地

彰化歲末演唱會登場　警方進駐維安

母願未竟子女接棒白河林蕭秀碧老夫人捐贈救護車正式上線

小小消防員衝鋒出擊！南消五大防火體驗營數百親子闖關學保命

冬至不停工！勞工局攜手做工行善團完成第320戶暖心修繕

保庇天后王彩樺降臨大天后宮公路局快閃宣導用路風險別心存僥倖

更多熱門

相關新聞

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國銅牌獎肯定

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國銅牌獎肯定

新北市政府今（11日）舉辦「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市25支農業志工隊、近500位志工參與年度盛會。由新北市農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座，感謝志工們在農林漁業推廣與生態環境維護上的長期付出與貢獻。

番路鄉農會攜手學校　研習走讀柿鄉實錄

番路鄉農會攜手學校　研習走讀柿鄉實錄

嘉義縣「由於遊戲 食農NO.1」　推廣國產雜糧

嘉義縣「由於遊戲 食農NO.1」　推廣國產雜糧

太保市推動食農教育　親子手作草莓盆栽增知識

太保市推動食農教育　親子手作草莓盆栽增知識

佳格攜手博幼　深化偏鄉兒少營養教育

佳格攜手博幼　深化偏鄉兒少營養教育

關鍵字：

新園食農教育毛豆芹菜管農業體驗

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面