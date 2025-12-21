一拔就停不下來　屏東新園毛豆+芹菜管讓阿公阿嬤笑著下田

▲新園食農示範小旅行—芹豆初開。（圖／新園鄉公所農業課提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣在地農業與食農教育，新園鄉公所今（21）日舉辦「新園食農示範小旅行—芹豆初開」，帶領一群37年次的長輩朋友走進田間，親身體驗芹菜管與毛豆的栽種、採收及手作料理。從下田拔毛豆、聆聽農友分享，到動手製作毛豆飯糰、品嚐在地風味料理，活動過程笑聲不斷，讓參與者在輕鬆互動中認識農業、感受土地的溫度與豐收的喜悅。

這次「芹豆初開」食農教育小旅行，特別感謝芹菜管農友周定達與新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原，慷慨開放農田，讓民眾能近距離觀察作物生長情形。方班長更用心規劃雜糧與稻米拍照打卡區，讓農事體驗多了幾分趣味與回憶。

周定達分享，所栽種的芹菜管品質優良，市價每斤約120至150元，因去年颱風影響，今年反而迎來更佳生長條件，承銷商笑稱「一到市場就被秒殺」。他也親自解說從播種、施肥到採收的每個環節，讓參與者聽得津津有味、頻頻提問。

毛豆體驗活動則在田間熱鬧展開，初次下田的長輩們一邊摸索採收技巧，一邊笑聲不斷。採收後，大家利用新園在地「少女之心」白米，搭配紅藜、蕎麥與小米，親手製作營養滿分的毛豆飯糰，並品嚐由在地食材入菜的特色料理。

活動邀請「屏東農業大學」結業學員張惠華協助展示毛豆多元應用，也特別感謝義守大學影視系盧謹明助理教授與化工系卓家榮助理教授，率領學生及攝影團隊共同參與與紀錄，為「新園芹豆初開」食農教育示範小旅行留下珍貴影像，為推動在地食農教育再添亮眼成果。