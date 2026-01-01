跨年晚會圓滿平安！　蔣萬安：感謝所有市民配合入場安檢

▲蔣萬安出席北市府元旦升旗典禮，與民眾一起跳早操。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市跨年活動落幕，雖然下雨又非假日，仍吸引約20萬人到場，雖然比去年略少，但跨年氣氛不減。台北市長蔣萬安今（1日）一早出席市府115年元旦升旗路跑前被媒體堵訪表示，此次活動維安全面升級，包括入場前相關安檢都非常順利，市民都很配合，還有所有局處人員共同努力，讓活動圓滿順利，市府將踩穩腳步，讓這座城市持續安全。

台北市去年12月19日於台北車站、中山商圈發生導致包含犯嫌張文在內4人死亡的隨機攻擊案，市府為此加嚴昨天跨年晚會維安，光在市政府及台北101周邊就部署逾3000名警、消及民力執勤，並逐一實施參與民眾入場前安檢。

▲蔣萬安出席北市府元旦升旗典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

對於跨年晚會整體狀況，蔣萬安今日上午出席市府115年元旦升旗路跑前被媒體堵訪表示，此次活動維安全面升級，非常感謝民眾的體諒及配合，讓一切順利。他說，還要感謝各局處員工，包含最辛苦的警察局、消防局、衛生局、交通局等，總共出動了7234位同仁，共同確保所有參加者的安全，以及散場後迅速讓環境復原的環保局清潔隊，此次活動能圓滿順利，有賴於所有市府員工。

蔣萬安強調，除了感謝再感謝，市府將持續努力、滾動式檢討並精進各項安全工作，後續還有年貨大街、台北燈節等許多大型活動，他會踩穩腳步，讓這座城市持續安全，讓市民都開心出門、平安回家。

環保局稍早則透過新聞稿指出，昨天跨年共出動26輛清潔車輛、8部拖車式流動廁所，並設置66處資源回收站、264個大型垃圾桶。與往年相比，今年晚會後場地垃圾量明顯下降，散落廢棄物也大幅減少，顯示市民環境意識逐年提升。環保局統計，散場後共動員716名清潔隊人力，在1小時內順利完成場地復原，共清運10.8公噸一般垃圾、5.7公噸資源回收，分別較去年減少5.1公噸及3.6公噸。

