體力超好！蔣萬安昨跨年、今路跑　笑曝二寶、三寶還在被窩睡覺

▲蔣萬安與市民一同跳早操。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市跨年晚會於昨晚7點開唱，台北市長蔣萬安昨下午先到主舞台周邊視察整體維安工作，接著又與市民一起倒數迎接2026年。蔣萬安今（1日）一早又出席北市府前的元旦升旗典禮，被問到體力狀況如何？蔣笑回，狀況一直都很好，每一年都是參加完跨年晚會之後，第二天接著升旗，今天因為下雨、天氣也比較冷，「二寶」、「三寶」還在被窩裡面，沒有把孩子吵醒。

▲蔣萬安出席北市府元旦升旗典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

對於北市跨年晚會維安升級，蔣萬安說，非常感謝所有市民，以及前來參加昨天跨年晚會的所有民眾、大家的體諒，因為這一次的維安升級，包括入場前的安檢，一切都非常地順利，市民非常地配合，都非常有序地進場。

蔣萬安指出，整個活動當中，要特別感謝市府各局處，特別最辛苦的警察，以及消防局人員，包括衛生、社會、資訊、交通等各單位，總共出動了7234人，不管是進駐在指揮中心，或是在現場各個區域，也派出了無人機監控，就是要確保所有前來的民眾安全。

蔣萬安說，這一次整個活動能夠圓滿順利，也要再次地感謝所有人員，也包括散場後環保局、清潔隊的夥伴，大家很快速地將整個環境復原、清理乾淨，在幾個小時之後的升旗以及路跑能夠順利地舉行。

蔣萬安期許能夠持續不斷地努力，市府也會透過滾動式檢討、精進各項的安全工作，接下來還有很多大型的活動，包括年貨大街、包括燈節，市府都會一步步踩穩腳步，讓這座城市持續地安全，讓市民都開心地出門、平安地回家。