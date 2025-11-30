　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義81歲翁走失一夜！墜果園溪旁驚險獲救　家屬鬆口氣

▲▼嘉義一名老翁被民眾發現墜落果園斜坡溪旁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防人員利用繩索與籃式擔架等器材協助老翁脫困。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義一名81歲老翁29日走失，今(30)日被民眾發現墜落果園斜坡溪旁，所幸老翁意識清醒，消防人員現場給予簡易治療後送醫，無生命危險，讓家屬鬆了一口氣。

▲▼嘉義一名老翁被民眾發現墜落果園斜坡溪旁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市消防局今日中午12時36分接獲報案，指稱大雅路一段產業道路有民眾墜落斜坡需救護協助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車、救助器材車前往救援。

救護人員抵達現場，發現一名81歲老翁倒臥於果園斜坡下方溪邊，立即以鋁箔包覆保暖，並使用繩索與籃式擔架等器材協助脫困；脫困後由救護人員對老翁實施生命徵象檢測，所幸其意識清醒、僅左手肢體擦傷，但因血糖偏低且長時間浸泡在水中，消防人員立即給予口服葡萄糖粉，並簡單清洗傷口、包紮止血，隨後送往聖馬爾定醫院接受後續診治。嘉義縣救難協會王副大表示，老翁家屬於29日報案失聯，幸好今日順利尋獲。

嘉義市政府消防局呼籲民眾，為防止家中失智或高齡長者走失，應提前做好包括配戴可辨識飾品、使用定位裝置、加強居家安全，並建立鄰里守望。如發現長者走失，請立刻撥打110或119，並提供長者最新照片、特徵及穿著與健康資訊，以利搜救人員救援。

▲▼嘉義一名老翁被民眾發現墜落果園斜坡溪旁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

11/28 全台詐欺最新數據

香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民
快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐
按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋
男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢　母聽診斷當場淚崩

關鍵字：

嘉義消防老人救援走失老人緊急救護健康安全

