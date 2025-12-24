北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

記者黃彥傑、邱中岳、趙蔡州／台北報導

台北市中山區民權東路一段一間6層樓公寓24日晚間8點多發生火警，消防人員到場後，發現5樓及6樓頂樓加蓋已陷入火海，經搜索後在6樓找到2具焦屍，詳細起火原因待釐清。2名死者是一對情侶，均患有身心障礙行動不便，因逃生不及命喪火窟。

▲北市民宅火警，情侶被找到時已成焦屍。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生在24日晚間8點20分，北市消防人員獲報趕到後，發現公寓5樓及6樓頂樓加蓋已陷入火海，立刻一邊布置水線灌救火勢、一邊派人進入火場搜救，並於6樓找到2名受困民眾，但2人被救出時已全身焦黑，明顯死亡，經評估後未送醫，另有1人輕微嗆傷送醫。

火勢於24日晚間8點49分控制、晚間8點59分撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

死者分別是69歲曾姓男子，患有身心障礙及青光眼，幾乎看不太到東西，另一位則是57歲莫姓女子，也患有身心障礙走路不便，2人在一起超過2年，平常都由女方照顧男方，顯少出門與外人來往，定期會有社服人員上門探視，火災發生時，2人都躺在床上，疑因行動不便來不及逃生，雙雙命喪火窟。

曾男的兒子表示，他平常很少跟父親聯絡，今天（24日）下午1點上門探望父親，父親才說要跟女友出遠門旅遊，沒想到當天晚上就發生憾事。