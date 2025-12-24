　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

記者黃彥傑、邱中岳、趙蔡州／台北報導

台北市中山區民權東路一段一間6層樓公寓24日晚間8點多發生火警，消防人員到場後，發現5樓及6樓頂樓加蓋已陷入火海，經搜索後在6樓找到2具焦屍，詳細起火原因待釐清。2名死者是一對情侶，均患有身心障礙行動不便，因逃生不及命喪火窟。

▲▼北市民宅火警，2人明顯死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市民宅火警，情侶被找到時已成焦屍。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生在24日晚間8點20分，北市消防人員獲報趕到後，發現公寓5樓及6樓頂樓加蓋已陷入火海，立刻一邊布置水線灌救火勢、一邊派人進入火場搜救，並於6樓找到2名受困民眾，但2人被救出時已全身焦黑，明顯死亡，經評估後未送醫，另有1人輕微嗆傷送醫。

火勢於24日晚間8點49分控制、晚間8點59分撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

死者分別是69歲曾姓男子，患有身心障礙及青光眼，幾乎看不太到東西，另一位則是57歲莫姓女子，也患有身心障礙走路不便，2人在一起超過2年，平常都由女方照顧男方，顯少出門與外人來往，定期會有社服人員上門探視，火災發生時，2人都躺在床上，疑因行動不便來不及逃生，雙雙命喪火窟。

曾男的兒子表示，他平常很少跟父親聯絡，今天（24日）下午1點上門探望父親，父親才說要跟女友出遠門旅遊，沒想到當天晚上就發生憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

快訊／嘉義晚間火警！鐵皮屋燃燒「火光沖天」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賣場散落

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

快訊／嘉義晚間火警！鐵皮屋燃燒「火光沖天」

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

窗外就是群山雲海！台中「景觀民宿餐廳」還能嚐泰雅料理、採果

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

趙露思對機器狗超溫柔　蹲下問：會咬人嗎～

相關新聞

安養院大火至少2死！疑瓦斯爆炸　多人失蹤

安養院大火至少2死！疑瓦斯爆炸　多人失蹤

美國賓夕法尼亞州費城郊區一間安養院發生火災並伴隨爆炸事故，已造成至少2人死亡，另有多人下落不明。事故發生後，當地救援人員、院方員工與附近民眾緊急協助撤離安養院內的高齡住民，場面一度混亂。

台東東河同地點一日兩火警　怪手、貨車起火

台東東河同地點一日兩火警　怪手、貨車起火

香港「宏福苑大火」增至161人亡

香港「宏福苑大火」增至161人亡

持兒童性虐片　醫交保隔天被燒死

持兒童性虐片　醫交保隔天被燒死

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」把房間燒成廢墟

關鍵字：

火災

讀者迴響

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面