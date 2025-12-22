　
國際

彩色粉末一撒就起火　印度勝選遊行變煉獄16人緊急送醫

▲火,火警,火災。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度地方選後慶祝活動釀火災，至少16人受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度浦那區近日發生一起嚴重意外，一場原本慶祝地方選舉勝利的遊行，疑因使用彩色噴霧引發火災，造成至少16人受傷，其中包括兩名新當選的國大黨（NCP）市議員。警方已介入調查，釐清是否涉及安全疏失。

據外媒報導，當天地方選舉結果出爐後，支持國大黨的群眾聚集於此，敲鼓、播放音樂，並攜帶祭品，慶祝候選人勝選。然而，現場人潮密集，有人為了炒熱氣氛，使用以氣體推進的彩色噴霧與粉末，導致空氣中瀰漫濃厚色霧。

目擊者指出，幾乎在同一時間，人群中央突然竄出火焰，火勢迅速擴散，最靠近噴霧來源的人首當其衝。原本的歡呼聲瞬間被尖叫與求救聲取代，有人急忙用水與衣物試圖滅火，也有人合力將傷者抬離狹窄階梯，現場一度陷入混亂。

多名傷者臉部、手臂與身體出現燒燙傷，部分人因突如其來的火勢與濃煙而休克或出現呼吸困難。地方媒體指出，傷者包括新當選的國大黨市議員MonikaRahulGhadge與SwarupaKhomne，另有Ghadge的丈夫，以及多名參與遊行的黨工、女性與年輕支持者，其中至少數人傷勢嚴重，正分別在浦那區多家醫院接受治療。

傷者家屬表示，他們只是陪同親人前往慶祝一場民主勝利，從未預料會發生攸關性命的事故，對此感到震驚與不安。

警方證實，已針對火災真正起因展開調查，將釐清是否有人違反安全規定使用易燃物品。浦那鄉村警察高層指出，警方正分析社群平台流傳的影片，以及調閱當地監視器畫面，以重建完整事發經過，若查出疏失，將依法究責，並強調公共慶祝活動的安全不容忽視。

12/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

浦那火災選舉慶典彩色噴霧國大黨公共安全

