海纜頻遭破壞　立院初審通過「危害氣象設備」罰200萬

▲因應海纜頻遭破壞，立法院交通委員會今審查氣象法、電信法等法案。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

近年海底通訊海纜頻繁損壞，每年平均發生8件，8成都是人為因素，配合行政院推動「海纜七法」修法，立法院交通委員會今初審通過《氣象法》、《電信法》、《商港法》、《船舶法》等修正，其中新增過失破壞或危害氣象設備運作，可處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

今年2月台澎3號海纜發生全斷障礙，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉案。根據統計，海纜斷裂事故每年平均有7到8件。立法院交通委員會今初審通過「海纜七法」中的《氣象法》、《電信法》、《商港法》、《船舶法》等修正。

其中《電信法》第72條修正，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，將沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

另《氣象法》第21條之1修正，因過失毀壞或以其非法方法危害氣象設施或設備之功能正常運作者，處6個月以下有期徒刑、拘役或科新台幣200萬元以下罰金；犯罪用工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，將沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

此外，《商港法》也初審通過明訂，若商港區內停泊船舶妨礙船席調度或港區安全時，得令3個月內離港；並新增無正當理由不離港可沒收。