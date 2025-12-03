法拉利加勞斯萊斯魅影！聖石金業6千萬豪車曝　給幹部當公務車

▲法拉利812 Superfast超跑，圖為同款車型非檢警查扣車輛。（圖／資料照）
記者張君豪／台北報導
台灣知名的黃金實體買賣企業聖石金業驚傳超賣黃金契約涉嫌詐騙、檢警1日進行全台大搜索後，根據詐欺新法查扣聖石金業名下不法所得約10億元，包含聖石金業名下三台豪車也被曝光、分別是法拉利812、法拉利F12超跑，以及勞斯萊斯wraith豪車，光是三輛超跑、豪車新車市值就超過新台幣6千萬元。
知情者透露：聖石金業負責人邱嬿妤為人海派，購入豪車後公司高階幹部只要是公務都可使用，另外如果員工婚娶也會派超跑豪車幫同事撐場面，但這些超跑豪車遭檢警認為與黃金契約收益有關，法院因此裁定查扣。
▲法拉利F12跑車，圖為同款車型非檢警查扣車輛。（圖／資料照）
刑事局當天行動，查扣聖石金業1100萬新台幣現鈔，黃金條塊46公斤（市價換算約1.96億新台幣）並經法院裁定，扣押聖石等相關銀行帳戶存款新台幣7億，另外並順利查扣包含法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車。總計查扣聖石公司財產總值約近10億元新台幣。
