法拉利加勞斯萊斯魅影！聖石金業6千萬豪車曝　給幹部當公務車

近來屢屢躍上媒體版面的聖石金業股份公司，打著買賣黃金做公益名號，近年更推出黃金投資契約，標榜民眾僅要投入小額資本，就可享88折到95折優惠價購金，且期滿後可領回足量金條，導致不少退休、小資族群都紛紛加入，檢警查出甚至有單一被害人投入數千萬元購買該公司黃金契約，甚至有警員、媒體記者購買。