中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

▲中國古文物界鑒寶泰斗耿寶昌。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京故宮博物院昨（10）日發出訃告，知名古陶瓷研究專家、文博界泰斗耿寶昌於當日清晨在北京辭世，享耆壽103歲。耿寶昌與馬未都、李鑒宸齊名，是中國古玩文物界全能型鑑寶專家，他還被譽為「中國古陶瓷鑑定第一人」與「人間國寶」，一生致力於古陶瓷研究與文物鑑定，為古文物領域留下深遠影響。

《北京日報》報導，故宮博物院11月10日發佈訃告，中國共產黨優秀黨員，中國著名古陶瓷研究專家、國家文物鑒定委員會副主任委員、中國古陶瓷學會名譽會長，故宮博物院研究館員、故宮博物院學術委員會資深委員、故宮學研究院古陶瓷研究所名譽所長耿寶昌先生於2025年11月10日6時50分在北京逝世，享耆壽103歲。

耿寶昌1922年生於北京，祖籍河北辛集，自幼酷愛古玩，1936年在「敦華齋」隨古玩大師孫瀛洲學藝，1946年創立「振華齋」古玩鋪。1956年受聘進入故宮博物院，專注研究古代陶瓷與工藝品鑑定，著有《明清瓷器鑑定》，成為中國首部古陶瓷研究專著，被視為學界里程碑。

耿寶昌與馮先銘同為中國水下考古的發起人，曾深入考察絲綢之路，並於1986年將22件珍貴文物捐贈給故宮博物院。從業逾半世紀，他鑑定文物數百萬件，足跡遍及全國，卻從未留有個人收藏，被譽為德藝雙馨的典範。

耿寶昌一生主編、撰寫多部學術著作，包括《中國鼻煙壺珍賞》、《中國文物精華·陶瓷卷》等，發表論文逾60篇。他的鑑定結論長期被業界視為權威依據，其專業精神與學術貢獻使其成為中國古陶瓷研究領域的象徵性人物。