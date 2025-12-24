0度線逼近！今冬「最有感冷氣團」聖誕來襲探12℃　水氣助攻濕4天

▲今冬第2波冷氣團南下。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

冷氣團陪著過耶誕節！中央氣象署與多個氣象粉專指出，即將南下的冷空氣已正式升格為「大陸冷氣團」，成為今冬第2波，影響時間橫跨耶誕節並延續至周末。這波冷氣團雖然帳面低溫未必創新低，但搭配偏多水氣與強勁東北季風，北部、宜蘭將連續數天濕冷，有機會成為入冬以來「體感最冷」的一波。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

最冷時間點出爐 深夜低溫探12度

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今晚起東北季風明顯增強，明（25）日為冷氣團全面南下階段，全台氣溫快速下滑，越晚越冷。最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探12至14度，空曠或地勢較高地區甚至可能再低1至2度，夜間與清晨外出務必加強保暖。

在降雨方面，迎風面的北部與宜蘭水氣明顯偏多，容易出現短暫雨，且可能持續3至4天，全天感受濕冷；桃園以北與東北部也有局部較大雨勢發生機率。花蓮、台東雲量偏多，局部時段有零星降雨，金門、馬祖同樣偏冷，偶有短暫飄雨。

中南部乾冷、高山有雪 週末逐漸回溫

中南部與澎湖受水氣影響相對較小，天氣多為多雲到晴，白天在陽光照射下感覺涼爽，但夜晚與清晨低溫仍不容小覷，日夜溫差可超過10度。氣象署提醒，北部及中部3000公尺以上高山、中央山脈與雪山山脈稜線東側，仍有降雪、霰或結冰機率，行經台7甲、台8、台14線等高山路段須特別留意。

氣象專家陳勝也在臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬，25日深夜1500公尺高度的0度線將逼近北台灣，顯示冷空氣強度不容小覷。所幸冷氣團預計自周六（27日）起逐漸減弱，周末氣溫緩步回升，下周一北部、東北部轉為較舒適天氣，但早晚仍偏涼，跨年前夕暫無更強冷空氣南下跡象。