恐怖搖晃畫面曝！卑南規模6.1極淺層地震　汽車晃到狂響警報

▲17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」，最大震度5弱。（圖／中央氣象署）

記者賴文萱／台東報導

根據中央氣象署地震速報，今天下午5時47分左右台東地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區包括台東、高屏。有台東網友分享地震當下，在台東機場附近住家監視器畫面，只見突然劇烈晃動後，原本歪斜的置物籃被震到「立正」，小狗被嚇到亂竄，汽車也因地震狂搖警報響，相當嚇人。

▲▼台東卑南規模6.1地震，台東汽車晃到狂響警報、置物籃瞬間「立正」。（圖／翻攝記者爆料網）

在地震後，台東也陸續傳出災情，不少網友也分享當下地震「天搖地晃」的監視器影像，只見地震晃得又大又久，各種放置的物品都被搖到掉落，顯見當時的震度有多大。

▼台東強震，天搖地晃監視器畫面曝。（圖／民眾提供）

今天傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里，屬於極淺層地震。最大震度為5弱，出現在台東縣卑南。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、屏東縣，震度3級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為澎湖縣。