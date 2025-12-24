聖誕餐桌上的司法溫度！更生朋友端十道佳餚回饋社會

▲台北更生保護會辦聖誕宴，法務部長、北檢檢察長點燈祝福重生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為協助誤入歧途的更生人順利復歸社會，財團法人台灣更生保護會台北分會長期投入毒品更生輔導，結合中途之家、就業輔導、職技訓練，以及婦女與兒少福利服務，透過家庭支持方案陪伴更生朋友走向正軌，同時輔導更生人創業，協助行銷產品，促進與社區的對話與再融合。

歲末聖誕節前夕，更生保護會台北分會攜手社團法人人生百味文化建構協會、社團法人中華民國亞杜蘭關懷協會、社團法人中華民國耕心希望協會及財團法人台北基督教女青年會，於24日在台北市客家文化主題公園舉辦「更生送幸福 歡喜聖誕宴」社區關懷活動，邀請更生朋友及其家屬在節慶時刻共享溫暖，感受社會的接納與祝福。

▼法務部長鄭銘謙、更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、副司長林秀敏、北檢檢察長王俊力，以及更保台北分會主任委員林炳耀等人 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場邀請法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝（同時為台灣更生保護會董事長）、法務部保護司司長洪信旭、副司長林秀敏、台北地檢署檢察長王俊力，以及台灣更生保護會臺北分會主任委員林炳耀等人，共同點亮「更生傳愛 點亮幸福」聖誕樹，象徵為更生朋友照亮來年的希望之路。

活動中，也邀請參與的更生朋友與家庭寫下「希望小卡」，許下新年的願望，由與會長官抽出並致贈更生商品，鼓勵更生朋友持續努力，迎向嶄新人生，寓意新的一年「馬到成功」。

主辦單位指出，更生人往往也是詐騙集團鎖定的高風險族群，活動特別安排「反詐騙有獎徵答」，宣導詐騙行為所需負擔的法律責任，提醒更生朋友提高警覺，避免再度誤入歧途。

聖誕饗宴由多個更生團體共同完成，包括亞杜蘭安置處所中餐丙級證照班結業學員、臺北分會圓夢創業貸款個案「正元便當」，以及耕心希望協會的更生藥癮者，以感恩辦桌方式，親手製作十道佳餚，招待獨居、年老、無處可歸的更生人及其家屬。

▲高等檢察署檢察長張斗輝（左）與法務部長鄭銘謙 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

菜色內容相當豐盛，包括耕心希望協會製作的御品鮑魚干貝佛跳牆、人參珍饌烏骨全雞湯、蒲燒鰻御米糕、法式紅酒燉牛肋、一品御獅子頭及醬燒御蹄膀；正元便當端出的醉蝦與蜜汁排骨；以及亞杜蘭協會準備的油雞、三寶燒鴨併盤與甜點布丁，共十道料理，展現更生朋友學習成果與回饋社會的心意。

活動也邀請黎明學院K-pop舞蹈大賽冠軍揭開序幕，接著由臺北監獄音樂班出身的更生樂團「夢啟動」登台演出，透過音樂傳遞平安、感恩與希望的訊息。

主辦單位表示，從料理製作、擺盤、送餐到舞台表演，全程皆由毒品戒治更生同學共同完成，象徵以自身技能回饋社會，感謝一路以來社會大眾的接納與幫助，也期盼仍在毒癮中掙扎的朋友，能早日脫離毒品束縛，重啟人生。

透過這場聖誕感恩餐會，希望在寒冬佳節中，讓更生家庭感受到社會的溫暖支持，並在由更生朋友親手完成的饗宴中，累積重新出發的力量，迎向嶄新的一年與人生。