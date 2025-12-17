　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助理費修法公聽會　法務部：實質增加立委收入

▲▼ 「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論；立法院司法及法制委員會今（17日）舉行公聽會。根據法務部報告指出，不論立法院組織法是否修法，助理費的資金來源仍屬公帑，因此該法修正，已實質增加立法委員實質收入。

根據法務部報告指出，不論立法院組織法是否修法，助理費的資金來源仍屬公帑。倘因助理費的性質變更，對此產生疑義，甚有是否生除罪化效果之質疑，此攸關公共利益及廉政要求，建請能廣納各方意見審慎研議。

報告提到，目前立法院與地方民意代表聘用助理及其費用的補助，分別適用立法院組織法及地方民代補助條例。因兩者之業務內容具有高度類似性，除非另有合乎憲法要求的差別待遇目的，建請為相同標準的立法設計，以符平等原則的要求。
報告指，按憲法增修條文第8條規定，立委報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇的規定，應自次屆起實施。司法院釋字第499號解釋理由中亦引上開規定揭櫫，利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守的原則。

根據報告顯示，針對陳玉珍等28人所提「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」 ，擬將國會助理費性質定性為「對於委員的補助款」，並改「由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用」及「助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定之並申辦相關保險及退休金事宜」。

報告指出，上開性質的改變似已增加立委實質收入，修法理由更直言屬立委實質薪資的一部分，從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定以及司法院釋字第499號解釋的意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

藍白昨開會！黃國昌喊要有長期抗戰準備　綠黨團：典型黑箱、自證己罪

助理費修法公聽會　法務部：可實質增加立委收入

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

持續邀請黃仁勳！輝達北士科農曆年前簽約　蔣萬安曝啟動3規劃

卓榮泰批在野違憲「忍無可忍」　蔣萬安：民眾對民進黨才是這4字

福建號成軍後首通過台灣海峽　顧立雄：預判是回上海長興島做缺改

卓榮泰變太上皇？　謝長廷駁：立院可倒閣！日本常有朝野制衡設計

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

藍白昨開會！黃國昌喊要有長期抗戰準備　綠黨團：典型黑箱、自證己罪

助理費修法公聽會　法務部：可實質增加立委收入

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

持續邀請黃仁勳！輝達北士科農曆年前簽約　蔣萬安曝啟動3規劃

卓榮泰批在野違憲「忍無可忍」　蔣萬安：民眾對民進黨才是這4字

福建號成軍後首通過台灣海峽　顧立雄：預判是回上海長興島做缺改

卓榮泰變太上皇？　謝長廷駁：立院可倒閣！日本常有朝野制衡設計

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

【花式機關】有種被日本夾娃娃機羞辱的感覺^^

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

卓榮泰恐被報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

陳亭妃挨批「背骨」有前例　過往爭議多

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

高虹安涉貪無罪他入獄　法官遭疑雙標

高虹安貪污獲無罪　他斷言：明年穩了

內政部收到高虹安復職申請了！　劉世芳：公文正簽辦中

高虹安將復職　鄭正鈐盼她繼續為新竹打拚

更多熱門

相關新聞

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

日前藍營推動助理費除罪化惹議，今（17日）立法院委員會舉行中央與地方民代聘用助理制度公聽會。陽明交大法律學者林志潔表示，助理費是助理薪資，不是委員薪資，且所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，2012年左右，我國大學曾爆發國科會報帳案，因為當時對研究經費使用過於僵化，導致有些大學老師為了研究的延續性，先使用發票請款，之後進行了一連串的法規調適，要增加彈性但也必須要合法，包括明確助理的資格、保密義務、聘任程序以及權益保護，不該修法時自肥、侵奪辛苦助理們的薪資。

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

高虹安案逆轉　沈伯洋：以前被判貪污情何以堪

高虹安案逆轉　沈伯洋：以前被判貪污情何以堪

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？

助理費風暴後　國會要給社會一個什麼交代？

關鍵字：

助理費修法公聽會法務部立委

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面