故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

▲故宮獲「十大觀光亮點」獎。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

「國立故宮博物院」南北院院區截至今年11月參觀人數破300萬，更獲交通部觀光署「十大觀光亮點」獎。由於故宮目標今年突破350萬人次，院長蕭宗煌日前表示，教學團體參訪等數據還沒列入，有信心今年能達到目標。故宮北院也將於12月13日難得開放夜間入宮，邀民眾扮裝。

交通部觀光署近日公布第2屆「觀光亮點獎」此屆計有52個中央部會、地方政府、民間公益法人報名，推薦全台191處亮點參獎。經過113萬6,579人次網路投票與20位專家學者實地勘查，故宮以國際級博物館的觀光魅力奪下該獎。

▲故宮獲「十大觀光亮點」獎，故宮主秘王耀鋒(右)代表領獎。（圖／故宮提供）

故宮表示，故宮百年院慶進入倒數階段，參觀熱度持續攀升。截至11月初，北部院區參觀人次衝破200萬，南部院區則突破100萬。這季院慶壓軸系列大展陸續登場，北部院區推出「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」三大展覽。

南部院區迎來各界矚目的鎮院國寶，北宋巨碑式山水名作范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉首度合體展出，限展42天。此外，北部院區將於12月13日好評再推出「2025 故宮之夜—嗨翻故宮100+」，邀請民眾扮裝入宮，夜賞展覽，歡度藝文週末夜。

▼北部院區將於12月13日推出「2025 故宮之夜—嗨翻故宮100+」，邀請民眾扮裝夜賞展覽。（圖／故宮提供）

第2屆「十大觀光亮點獎」由國立故宮博物院、北投温泉、武陵農場、曾文水庫漂流木提琴村、金酒公司經武酒窖、七美嶼、芹壁聚落、國立自然科學博物館、日月潭月牙灣、二延平步道等指標性景點榮獲，展現台灣擁有壯闊的山海美景、多元文化歷史景觀及豐富人文之美的深厚底蘊，代表台灣在觀光發展上的創新實力與永續價值。故宮將秉持「專業服務、開放多元、友善共融、永續發展」精神，持續打造全民共享的博物館。