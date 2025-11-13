　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

▲▼故宮獲「十大觀光亮點」奬。（圖／故宮提供）

▲故宮獲「十大觀光亮點」獎。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

「國立故宮博物院」南北院院區截至今年11月參觀人數破300萬，更獲交通部觀光署「十大觀光亮點」獎。由於故宮目標今年突破350萬人次，院長蕭宗煌日前表示，教學團體參訪等數據還沒列入，有信心今年能達到目標。故宮北院也將於12月13日難得開放夜間入宮，邀民眾扮裝。

交通部觀光署近日公布第2屆「觀光亮點獎」此屆計有52個中央部會、地方政府、民間公益法人報名，推薦全台191處亮點參獎。經過113萬6,579人次網路投票與20位專家學者實地勘查，故宮以國際級博物館的觀光魅力奪下該獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼故宮獲「十大觀光亮點」奬。（圖／故宮提供）

▲故宮獲「十大觀光亮點」獎，故宮主秘王耀鋒(右)代表領獎。（圖／故宮提供）

故宮表示，故宮百年院慶進入倒數階段，參觀熱度持續攀升。截至11月初，北部院區參觀人次衝破200萬，南部院區則突破100萬。這季院慶壓軸系列大展陸續登場，北部院區推出「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」三大展覽。

南部院區迎來各界矚目的鎮院國寶，北宋巨碑式山水名作范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉首度合體展出，限展42天。此外，北部院區將於12月13日好評再推出「2025 故宮之夜—嗨翻故宮100+」，邀請民眾扮裝入宮，夜賞展覽，歡度藝文週末夜。

▼北部院區將於12月13日推出「2025 故宮之夜—嗨翻故宮100+」，邀請民眾扮裝夜賞展覽。（圖／故宮提供）

▲▼故宮獲「十大觀光亮點」奬。（圖／故宮提供）

第2屆「十大觀光亮點獎」由國立故宮博物院、北投温泉、武陵農場、曾文水庫漂流木提琴村、金酒公司經武酒窖、七美嶼、芹壁聚落、國立自然科學博物館、日月潭月牙灣、二延平步道等指標性景點榮獲，展現台灣擁有壯闊的山海美景、多元文化歷史景觀及豐富人文之美的深厚底蘊，代表台灣在觀光發展上的創新實力與永續價值。故宮將秉持「專業服務、開放多元、友善共融、永續發展」精神，持續打造全民共享的博物館。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2波東北季風接力！　下周雨區擴大「低溫探15度」
胡瓜18字回應兒子助粿粿出軌！　合體拍片對話被挖
沈伯洋不怕中共赴德國　林佳龍揭引渡2條件：他很安全
Volvo、Mazda遭裝甲車輾恐要賠200萬！　卓榮泰喊：
普發1萬「紅到韓國去」！　釜山老闆羨慕直呼：很讚
還在紅色警戒！光復鄉正常上班課　徐榛蔚臉書遭灌
吃台北米其林推薦餐廳　多人爆上吐下瀉
王義川質疑解約涉圖利　網友傻：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

蘋果賣一塊布「竟要7790元」！PTT狂吐槽：擦盤子用的布

宜蘭規模4.5地震　氣象署：台北因「盆地效應」有感

紅色警戒持續「光復鄉正常上班課」！居民怒轟徐榛蔚：搞笑嗎

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了！網懂：都說台人很有錢

北市米其林推薦餐廳爆「多人上吐下瀉」　業者緊急消毒

故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

快訊／北北基3縣市豪大雨特報　下到晚上

台鐵全線列車恢復正常營運　山嵐號2班次停駛1天

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

蘋果賣一塊布「竟要7790元」！PTT狂吐槽：擦盤子用的布

宜蘭規模4.5地震　氣象署：台北因「盆地效應」有感

紅色警戒持續「光復鄉正常上班課」！居民怒轟徐榛蔚：搞笑嗎

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了！網懂：都說台人很有錢

北市米其林推薦餐廳爆「多人上吐下瀉」　業者緊急消毒

故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

快訊／北北基3縣市豪大雨特報　下到晚上

台鐵全線列車恢復正常營運　山嵐號2班次停駛1天

AI商機催動出口、投資雙引擎　主計長：台灣今年GDP趨近6%

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

約性交易過了一夜「人機兩失」　她返家一看傻眼

網紅生鮮超市火警！帝王蟹龍蝦被「隔水加熱」　舉螯求救畫面曝

【泳圈超人出動】宜蘭暴雨淹水友受困！路上順手救阿嬤

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

快訊／09:22發生有感地震！台北明顯搖晃　

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

普發1萬入帳備註　1銀行細到像打密碼

全台有感降溫要來了　鄭明典貼圖：這支槽線夠深！

更多熱門

相關新聞

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

北京故宮博物院昨（10）日發出訃告，知名古陶瓷研究專家、文博界泰斗耿寶昌於當日清晨在北京辭世，享耆壽103歲。耿寶昌與馬未都、李鑒宸齊名，是中國古玩文物界全能型鑑寶專家，他還被譽為「中國古陶瓷鑑定第一人」與「人間國寶」，一生致力於古陶瓷研究與文物鑑定，為古文物領域留下深遠影響。

「翠玉白菜」受威脅　捷克館長將親自護送

「翠玉白菜」受威脅　捷克館長將親自護送

北京故宮深信「台灣文物會回歸」　蕭宗煌：聽聽就好

北京故宮深信「台灣文物會回歸」　蕭宗煌：聽聽就好

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

關鍵字：

故宮

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

太子集團發聲明！否認一切違法行為

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面