獨留病犬活活餓死！啃家具滿屋屎尿蒼蠅　離譜女房客代價曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女房客小麗（化名）將生病的愛犬獨留租屋處多日，未提供食物與飲水，導致狗狗飢餓到啃咬家具充飢，屋內排泄物四散、惡臭瀰漫，最終病犬器官衰竭死亡，房東入屋查看嚇壞報警，橋頭地院認定女房客違反《動物保護法》，判她拘役40天，併科罰金20萬元。

判決指出，女房客小麗2024年12月20日起，向房東承租北高雄某大樓4樓住處，並飼養2隻犬隻，後來其中1隻狗生病，小麗竟帶著另一隻犬返回桃園過年，將病犬獨自留在屋內，長時間無人照料。

期間屋內不斷飄出惡臭，社區管委會多次反映，房東卻始終聯絡不上小麗，直到今年2月14日，房東入屋查看，赫然發現滿地排泄物、蒼蠅亂飛，屎尿滲入地板、家具與廚具內部，門框、沙發滿是狗啃咬痕跡，屋內更躺著一具早已死亡的犬隻，當場報警處理。

法院審理時，小莉辯稱當時養了2隻狗兒，但其中一隻狗生病，獸醫說可能會傳染需要隔離，所以她帶另一隻先去朋友家住，今年過年期間她回桃園2天，才把狗留在房屋內，但她有留下水及食物，不知道為何變成這樣，狗死亡的原因可能是因為生病。

法院認定，小麗明知犬隻生病，仍長時間獨留屋內，未提供必要飲食與照護，導致犬隻因飢餓啃咬家具，排泄物無人清理造成環境污染，最終因器官功能喪失死亡，行為已構成虐待動物，因此依違反《動物保護法》，判處小麗拘役40日，併科罰金20萬元，得易科罰金，全案可上訴。