屏東running 1000天！周春米就職三週年感性告白鄉親「好屏，看得見」

▲屏東縣長周春米向向鄉親報告就任滿3週年的施政成果 。（圖／屏東縣政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

屏東縣長周春米25日重返3年前宣誓就職的屏東縣政府大禮堂，她以「屏東running1000」為題，向鄉親報告就任滿3週年的施政成果。周春米回顧，2022年12月25日宣誓就職，成為屏東地方自治史72年來首位女縣長，3年來超過1000個日子，縣府團隊從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業擘劃藍圖，就是希望讓縣民生活更好、城市更有競爭力，「我們兌現承諾了！」

看到縣府大廳入口以「屏東running1000」呈現千日心情，周春米形容，千日努力，淬鍊成一股溫暖而強大的力量，推動屏東迎向未來。她表示，活動現場播放施政成果影片，宛如跑馬燈般快速掃過社福、長照、教育、文化、觀光、建設、產業及屏東獲得的榮耀肯定，「好屏，看得見」一幕幕觸動人心。

周春米表示，「三週年，對我來說不是慶功的時刻，而是一個檢視與承諾的時刻」，感謝鄉親3年來給她最大鼓勵、給縣府團隊最大支持，也強調對鄉親的託付始終謹記在心。她強調，上任簽署的第一份公文，就是率先全國成立「長期照護處」，把選前承諾落實在制度上，盼讓長照服務更完整、更可近。

在「十大貼心、十大精彩、十大建設」的施政成果報告活動上，有來自各界的嘉賓與鄉親共400多人參與，不少人3年前也曾出席周春米的就職典禮，前縣長施孟雄夫人姚秀珠、前縣長蘇嘉全夫人洪恆珠今天也到場為屏東首位女縣長喝采，周春米的先生邱明弘自法官一職退休後也與家人現身力挺，場面溫馨感動。

周春米在逐一向鄉親報告千日成果時表示，有些看似不大的規劃與建設，卻貼近縣民需求，潤物細無聲，「越日常，越重要」。身為屏東第一位女縣長，她最在意的是「在人生每一個階段，縣政府能不能接得住大家」，縣政不是只照顧某一群人，而是你需要的時候，政府就在你身邊。

談到執政心情，周春米坦言還是很緊張，她希望同仁的努力能被看見，也清楚仍有許多需要精進之處，會持續檢視、不敢鬆懈。縣政最大的挑戰是財劃法與中央總預算審查延宕，縣府在編列115年度預算時已把風險算入，盤點後115年預算較114年減少20億元，但一切仍在掌握。她強調，「屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少。」

周春米強調，十大建設、十大貼心、十大精彩，「10乘10乘10」就是1000，接下來屏東將迎來科技產業、太空產業，也將成為國家半導體S科技廊帶的重要版圖，正是轉型關鍵。她期許屏東從「宜居」邁向「宜業、宜創、宜發展」，成為南台灣真正具有吸引力的科技與生活樞紐，「希望前行，讓屏東更好！」