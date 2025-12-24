陸「吸毒紀錄封存」引熱議　人大法工委解釋「違法但不構成犯罪」

▲大陸新修訂《治安管理法》上路前，吸毒紀錄封存引起社會輿論熱議。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新修訂的《治安管理處罰法》將於2026年1月1日起施行，其中，關於「治安違法記錄封存」的規定，輿論聚焦於第136條是否涉及「吸毒紀錄封存」，並質疑其法律性質與適用對象，甚至有「哪位高官後人吸毒欲藉此洗白」的傳言出現。對此，大陸全國人大常委會法制工作委員會回應指，相關規定屬資訊管控措施，並不等於免責或縱容違法行為。

《人民日報》報導，大陸修訂後的治安管理處罰法將於2026年1月1日起施行。近期，一些網絡（網路）媒體、網友等對治安管理處罰法第136條規定比較關注，提出了一些疑問。

法工委說明，治安違法記錄封存並非處罰措施，而是對相關資訊進行必要管控，避免當事人因一次處罰而長期受限。封存並不等於刪除紀錄，相關資訊仍依法留存，但不得隨意查詢、提供或公開，僅限於依法辦案或依國家規定查詢的特定情形，且查詢單位須履行保密義務。

針對外界關注的「吸毒紀錄是否封存」問題，法工委強調，依現行法律體系，吸毒行為屬於違法行為，但不構成犯罪，依法適用治安管理處罰；凡構成犯罪者，則須依刑法追究刑事責任，兩者不得混用。治安違法記錄封存的適用範圍包含吸毒行為，並未改變國家對毒品犯罪從嚴打擊的立場。

法工委並指出，國家治理吸毒問題的重點在於戒毒與矯治，而非單純處罰。相關法律長期以來即對戒毒、吸毒人員資訊實施嚴格保密與管控，避免歧視與不當揭露。此次第136條所規定的封存措施，屬於對既有資訊管控制度的制度化與完善，並未在實質上改變既有做法。