大陸 大陸焦點 特派現場

踢館展銷中心爆商家「豬肉當牛肉賣」　陸博主被圍毆肋骨骨折

▲大陸打假博主「福建鐵鐵」林先生遭展銷會人員圍毆致傷。（圖／翻攝封面新聞）

▲大陸打假博主「福建鐵鐵」林先生遭展銷會人員圍毆致傷。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名打假博主「福建鐵鐵」林先生近日在廣東潮州一場展銷會中遭圍毆受傷，他自稱在現場揭發商家以豬肉冒充牛肉販售後，與展銷會相關人員發生衝突，最終被多人圍毆，造成肋骨骨折等傷情。警方接報後以涉嫌尋釁滋事立案偵辦，當地市場監管部門是否涉及現場處置爭議，仍待進一步調查。

▲大陸打假博主「福建鐵鐵」林先生遭展銷會人員圍毆致傷。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，12月18日下午兩點多，林先生在出差途中經過潮州市人民廣場，發現當地正在舉辦展銷會，便與同行人員進入會場逛展。他在一處標稱售賣牛肉的攤位購買肉品後，商家卻改口稱所售為「豬腱子肉」，林先生隨即報警並向市場監督管理部門投訴。

▲大陸打假博主「福建鐵鐵」林先生遭展銷會人員圍毆致傷。（圖／翻攝封面新聞）

林先生表示，執法人員到場後，涉事商家已退還134元（人民幣，下同）款項。其後，同行人員準備前往另一處牛肉攤位核查時，途中遭展銷會舉辦方數名人員攔阻並動手毆打，他被五六人圍住，直至警方趕到對方才散去。林先生稱，當時市場監管人員就在附近，但未介入處理。

遭到圍毆的林先生隨後被送醫治療，醫院診斷為左側肋骨骨折、肺挫傷及左耳廓開放性損傷。潮州市湘橋公安分局出具立案告知書，並完成傷情鑒定，認定其傷勢屬輕傷二級。警方表示，案件仍在調查中，相關細節不便對外透露，市場監督管理部門則尚未做出回應。

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

