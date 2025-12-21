　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

▲▼ 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese） 。（圖／路透）

▲澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘光明節慶典槍擊案奪走多條人命，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日宣布對警政與情報機構展開檢討，訂於2026年4月完成報告並公布。澳洲安全情報組織（ASIO）前首長理查森（Dennis Richardson）將主導這項檢視，評估警方與情報單位是否具備保障澳洲人民安全的必要權力、架構、流程與資訊共享機制。

澳洲ABC新聞、BBC等報導，槍擊案兇嫌為50歲的阿克拉姆及其24歲兒子納維德，兩人在12月14日光明節活動中開火掃射群眾。阿克拉姆當場遭警方擊斃，納維德則面臨恐怖主義與15項謀殺罪指控。值得注意的是，納維德曾於2019年因激進化疑慮接受ASIO調查，但當時被認定不構成威脅。

艾班尼斯表示，這起受伊斯蘭國意識形態啟發的暴行，凸顯澳洲安全環境正迅速變化，安全機構必須有充分準備來應對。這次的審查重點聚焦包括ASIO與澳洲聯邦警察在內等聯邦機構。

現任ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）已表態支持檢討，將會全力配合，盼調查結果能讓社會大眾相信ASIO是以合適、合法且適度的方式履行職責，藉此保護澳洲國民，「若ASIO被發現有犯錯，我們將承擔責任並從中學習」

勃吉斯說，ASIO並非無所不知、無所不曉，但針對這起大規模槍擊事件，機構在攻擊發生之前並不知情，這對於他與他的同事來說是極為沉重且遺憾的事，不過這並不必然代表情報出現失誤或是人員犯錯。

事發時隔一周，澳洲21日舉行追思活動，將於當地晚間6時47分進行默哀1分鐘。艾班尼斯也會前往邦迪海灘出席悼念活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警南西誠品追張文畫面曝！　逆向衝上手扶梯搜索
自稱北捷恐攻案同夥！　43歲嘴秋作業員遭逮畫面曝
張文為畢業校友！虎尾科大證實：在校期間沒有偏差行為
隨機殺人引社會恐慌　醫揭：5症狀快就醫
金宇彬、申敏兒豪華婚禮場內曝光！　至少砸1億寵妻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

白宮官網被駭了？　驚見「理財網紅直播」長達8分鐘

驚奇發現！為適應地球暖化、食物短缺　格陵蘭北極熊「基因進化」

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

白宮官網被駭了？　驚見「理財網紅直播」長達8分鐘

驚奇發現！為適應地球暖化、食物短缺　格陵蘭北極熊「基因進化」

英老婦坐輪椅「起飛前斷氣」　乘客悚憶1幕怒控：讓死者登機？

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

美軍大規模空襲報復IS　轟斃5名成員

快訊／南非槍擊至少10人喪命　槍手街頭亂槍掃射

日議員萩生田今訪台！將「會賴清德」　自民黨重量級人物密集來台

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

啦啦隊長出國解放了！中空背心「只靠細繩綁」溢出側胸 震撼3.7萬人

藍白要彈劾賴清德　民進黨團：不承認憲法法庭根本彈劾心酸、打假球

戴嘉佑4局無失分生涯最速130　二重教頭看好旅外想起黃仲翔

潛艦商源為營業秘密及國防機密　台船盼媒體保護國防機密

一來台北就想逃！南部女怨交通「擠又亂」　網不認同：僅1缺點

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

55%確診男曾買春！「日本1縣」公布梅毒患者人數　創新高

18歲正妹店員拍片爆紅！　粉絲湧家樂福朝聖「店長急聘保全」

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

國際熱門新聞

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死

快訊／南非槍擊　至少10人喪命

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

美俄佛州對話登場！　澤倫斯基：美國應該對俄施加更多壓力

美提議與烏俄在邁阿密三方談判

史上首位！　馬斯克身價突破7000億美元

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

更多熱門

相關新聞

澳紐遇襲「逃、躲、報」　手機要靜音

澳紐遇襲「逃、躲、報」　手機要靜音

澳洲近期大規模槍擊事件中，可見部分民眾行為相當英勇，有人直接與槍手對抗奪槍，還有人替受害者急救、協助眾人尋找掩護之處，專家指出，這些行為是在生命威脅高度明確時，部分民眾在事發當下所做出的反應，這不僅能拖延攻擊，還能減少傷亡。不過澳洲－紐西蘭反恐委員會的遇襲應對建議為「逃離、躲藏、通報」，且手機要記得調成靜音。

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

厄瓜多國腳遭埋伏射殺　近距開槍畫面曝光

厄瓜多國腳遭埋伏射殺　近距開槍畫面曝光

孟加拉青年領袖遭槍擊　各地掀暴力示威

孟加拉青年領袖遭槍擊　各地掀暴力示威

布朗大學槍手輕生　還殺了MIT教授

布朗大學槍手輕生　還殺了MIT教授

關鍵字：

澳洲槍擊光明節紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面