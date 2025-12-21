槍擊奪命！澳洲將默哀1分鐘　總理下令檢討警政情報體系

▲澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘光明節慶典槍擊案奪走多條人命，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日宣布對警政與情報機構展開檢討，訂於2026年4月完成報告並公布。澳洲安全情報組織（ASIO）前首長理查森（Dennis Richardson）將主導這項檢視，評估警方與情報單位是否具備保障澳洲人民安全的必要權力、架構、流程與資訊共享機制。

澳洲ABC新聞、BBC等報導，槍擊案兇嫌為50歲的阿克拉姆及其24歲兒子納維德，兩人在12月14日光明節活動中開火掃射群眾。阿克拉姆當場遭警方擊斃，納維德則面臨恐怖主義與15項謀殺罪指控。值得注意的是，納維德曾於2019年因激進化疑慮接受ASIO調查，但當時被認定不構成威脅。

艾班尼斯表示，這起受伊斯蘭國意識形態啟發的暴行，凸顯澳洲安全環境正迅速變化，安全機構必須有充分準備來應對。這次的審查重點聚焦包括ASIO與澳洲聯邦警察在內等聯邦機構。

現任ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）已表態支持檢討，將會全力配合，盼調查結果能讓社會大眾相信ASIO是以合適、合法且適度的方式履行職責，藉此保護澳洲國民，「若ASIO被發現有犯錯，我們將承擔責任並從中學習」

勃吉斯說，ASIO並非無所不知、無所不曉，但針對這起大規模槍擊事件，機構在攻擊發生之前並不知情，這對於他與他的同事來說是極為沉重且遺憾的事，不過這並不必然代表情報出現失誤或是人員犯錯。

事發時隔一周，澳洲21日舉行追思活動，將於當地晚間6時47分進行默哀1分鐘。艾班尼斯也會前往邦迪海灘出席悼念活動。