國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳紐遇襲3原則「逃、躲、報」手機要靜音　專家：單列撤離勿手牽手

▲▼ 澳洲43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）徒手奪下嫌犯手上的槍。（圖／達志影像／newscom）

▲澳洲男子阿邁德（Ahmed al Ahmed）奪下嫌犯手上的槍。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲近期大規模槍擊事件中，可見部分民眾行為相當英勇，有人直接與槍手對抗奪槍，還有人替受害者急救、協助眾人尋找掩護之處，專家指出，這些行為是在生命威脅高度明確時，部分民眾在事發當下所做出的反應，這不僅能拖延攻擊，還能減少傷亡。不過澳洲－紐西蘭反恐委員會的遇襲應對建議為「逃離、躲藏、通報」，且手機要記得調成靜音。

生死關頭仍衝上前

澳洲墨爾本大學城市安全專家哈加尼（Milad Haghani）坦言，從數據與行為分析觀點來看，這種在極端緊急狀況與公眾風險事件之中，有人主動涉險幫助他人的行為其實並不罕見。哈加尼以去年法國男子在澳洲邦迪購物中心挺身與持刀攻擊者對峙為例，勇者冒著受傷甚至有生命危險的風險挺身干預，減緩攻擊者的速度，可能因此挽救許多人的性命。

哈加尼指出，在發生危及性命的緊急狀態時，「旁觀者效應」（群體之中因期望他人承擔責任而避免採取行動）會減弱，「近期研究顯示，當生命危險顯而易見、大眾面臨的風險完全明確時，這種心理效應會減弱、責任分散會減弱，部分的人會選擇採取行動，挺身而出」。

旁觀者介入能救命　但有代價

哈加尼表示，在最緊急的情況下，當人們選擇挺身而出時，傷亡總數往往顯著下降，針對以色列100多起恐怖攻擊的分析表明，在有旁觀者積極介入的攻擊事件中，傷亡人數明顯低於無人介入的攻擊事件，「但介入者往往也會因此喪命或身受重傷」。

低風險介入也是關鍵　包括急救

不過哈加尼也補充，其實看似風險較低的介入，同樣能在相關單位人員尚未抵達現場之前的關鍵數分鐘內，實質降低攻擊事件所帶來的影響，例如提供掩護、急救等，「在這短短數分鐘之內，這些行動確實能起到至關重要的作用」。

紐澳指引「逃離、躲藏、通報」

對於武裝攻擊的應對措施，澳洲－紐西蘭反恐委員會現行倡議的核心指南，是「逃離、躲藏、通報」（Escape. Hide. Tell）。哈加尼說，許多人知道要遠離危險，但少有人意識到其他關鍵措施，像是把手機調成靜音。

逃離：迅速安靜遠離危險，但前提是確保自身安全
躲藏：待在不會被看見的地方，並把手機調成靜音
通報：當確認安全時，向警方通報

哈加尼表示，上述做法與美國建議的「逃跑、躲藏、反擊」（Run. Hide. Fight）略有不同，聯邦調查局（FBI）的原則包含反擊步驟，但僅限於無法逃跑躲藏、且生命面臨立即危險時才可採取的最後手段。

哈加尼也強調，在公共突發事件中的英勇行為、犧牲與勇氣值得肯定，但適用於大多數人的官方建議是先確保自身安全，若多數人都能遵循「逃離、躲藏、通報」的原則，有助減少公共暴力事件的影響，「我認為這與重視勇敢的表現並不互相排斥——兩者都是能夠拯救生命的事情」。

不要猶豫　專家：盡可能快速安全遠離威脅

那在事發現場的人該怎麼做？哈加尼直言，最重要的是不要停頓猶豫，盡可能快速且安全地遠離威脅，且要靈活應對，「這代表要持續注意周遭環境，並在新狀況出現時調整方向，而不是停下來重新評估」。哈加尼建議，當人群撤離疏散時要以單列的方式進行，而非手牽手並排走，避免壅塞，提高效率。

調查顯示，多數人對如何在恐攻或公共暴力事件中自保，其實認知不足，甚至沒聽過相關安全宣導。哈加尼認為，若相關教育能更普及，例如從學校開始培養，那麼就有更多的人掌握生存策略。

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）日前發生震撼社會的槍擊事件，造成15人死亡、數十人受傷。混亂之中，數名民眾沒有選擇逃離，而是徒手衝向持槍歹徒，試圖阻止暴力蔓延。類似場景，也在台灣真實上演。北市19日發生隨機襲擊事件，57歲余姓男子在眾人逃離時選擇挺身而出，最終以生命阻止悲劇擴大。

鯊魚闖海灘淺水區　「正面對上貴賓犬」

鯊魚闖海灘淺水區　「正面對上貴賓犬」

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

澳24歲槍手醒了　傳上月赴菲接受軍事訓練

澳24歲槍手醒了　傳上月赴菲接受軍事訓練

關鍵字：

紐澳要聞

讀者迴響

