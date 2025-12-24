ET民調／ 高雄有感！72.9%肯定演唱會經濟　逾8成支持新國際機場、台積電設廠助轉型

▲ET民調／72.9%高雄市民肯定演唱會經濟 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者陳弘修／台北報導

高雄市近年在城市經濟上所推動產業轉型、交通建設、觀光活動與大型建設的成效與發展，在六都之中備受關注。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果，有高達88.0%市民支持陳其邁力爭南部新國際機場設址高雄，同時有80.5%的市民認為台積電設廠對高雄產業轉型有幫助。對於演唱會經濟與「高雄冬日遊樂園」，也有高達七成以上的市民肯定透過大型活動帶動消費與觀光的策略與作法。

為了解高雄市民對於經濟發展與建設的態度與意向，《ETtoday民調雲》於2025年12月10日至12月15日，針對設籍高雄市且年滿20歲以上民眾進行調查， 本次調查聚焦四大面向，包括產業轉型、大型活動與觀光﹑交通建設、公共空間開放，回收有效樣本1,070份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00%。

調查結果顯示，高雄市政府推動產業轉型、觀光活動與大型建設等多項政策，整體獲得市民高度肯定。其中，以「力爭南部新國際機場設址高雄」支持度最高，高達88.0%的市民表示支持，不支持者僅8.5%，顯示多數市民期待高雄在南部交通樞紐與國際門戶角色上更進一步。

此外，陳其邁爭取台積電在高雄設廠、投入最先進2奈米晶圓生產的布局，也獲得市民高度支持。調查結果指出，80.5%的高雄市民認為台積電設廠對高雄產業轉型有幫助。值得注意的是，30歲以下年輕族群對該政策評價更高，認為台積電設廠對產業轉型幫助度達9成，顯示市府推動產業升級方向在青年族群中獲得高度正面回應。

在帶動城市人潮與經濟活絡方面，高雄近年力推「演唱會經濟」，邀請國內外知名藝人到高雄開唱。調查顯示，72.9%的市民認為演唱會對高雄經濟發展有幫助，反映了多數市民肯定市府透過大型活動帶動消費與觀光的策略。

對於熱門觀光活動「高雄冬日遊樂園」，與黃色小鴨、吉伊卡哇等知名IP合作，調查結果也顯示年輕族群對冬日遊樂園評價同樣突出，有77.2%的市民認為冬日遊樂園對高雄觀光旅遊有幫助，其中，30歲以下民眾認為其對觀光旅遊幫助度高達92%，顯示政策效益在青年族群中反應更加明顯。

根據調查結果，多數市民肯定也陳其邁在公共資源開放與城市生活品質提升上的政策方向。對於將原本少數人能使用的封閉高爾夫球場，開放為「高雄果嶺自然公園」供民眾免費進入，有78.8%市民表示支持，不支持者僅10.5%，

整體而言，市府近年推動產業轉型、觀光活動及大型建設等措施，也反映在市民對城市的認同感。調查結果顯示，73.6%的市民表示作為高雄市民感到光榮，顯見多數市民對高雄近年的城市發展方向抱持正面態度。



