台積電發威！美媒：帶動「矽沙漠」經濟　豪宅成房市主力

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《亞利桑那共和報》（Azcentral）報導，台積電（TSMC）已經獲得當局批准，預計明年1月在鳳凰城（Phoenix）購入更多土地，擴建第2座基地。美媒與專家指出，鳳凰城受惠於「矽沙漠」（Silicon Desert）的科技發展，經濟與房市的表現均優於全美許多城市，豪宅及現金買家更成為支撐房市的主力。

鳳凰城市議會17日一致通過北園（NorthPark）規畫開發案，面積達到7400英畝。而台積電已向亞利桑那州土地管理局申請購買其中大約900英畝，公開拍賣日期定於1月7日，起標價為1.9725億美元（約新台幣62億元）。若台積電順利買下，在鳳凰城擁有的土地將達2000英畝。

台積電今年宣布擴大對美投資，總金額增至1650億美元（約新台幣5.2兆元）。台積電亞利桑那廠發言人達茨（Chris Dotts）9月就曾透露，投資計畫將包括1座研發中心、2座先進封裝設施、6座晶圓廠，全部設在亞利桑那州。為了應對擴廠計畫，必須取得額外土地，而台積電評估選址時，考慮了與現有廠區的鄰近程度、是否具備相連的大型土地區域、公共基礎設施等。

《亞利桑那共和報》另一篇報導指出，由於台積電進駐，帶動科技與產業發展，鳳凰城吸引大量新駐居民，當地經濟和房市也獲得提振。而支撐房市的主力，以現金買家和豪宅族群為主。

土地顧問公司（Land Advisors Organization）董事長伏格爾（Greg Vogel）本周表示，鳳凰城現在是「矽沙漠」，未來有機會媲美矽谷。當地單價80萬美元（約新台幣2521萬元）以上的房屋銷量，光是今年就成長了7%。

