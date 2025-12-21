　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電發威！美媒：帶動「矽沙漠」經濟　豪宅成房市主力

▲▼台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《亞利桑那共和報》（Azcentral）報導，台積電（TSMC）已經獲得當局批准，預計明年1月在鳳凰城（Phoenix）購入更多土地，擴建第2座基地。美媒與專家指出，鳳凰城受惠於「矽沙漠」（Silicon Desert）的科技發展，經濟與房市的表現均優於全美許多城市，豪宅及現金買家更成為支撐房市的主力。

鳳凰城市議會17日一致通過北園（NorthPark）規畫開發案，面積達到7400英畝。而台積電已向亞利桑那州土地管理局申請購買其中大約900英畝，公開拍賣日期定於1月7日，起標價為1.9725億美元（約新台幣62億元）。若台積電順利買下，在鳳凰城擁有的土地將達2000英畝。

台積電今年宣布擴大對美投資，總金額增至1650億美元（約新台幣5.2兆元）。台積電亞利桑那廠發言人達茨（Chris Dotts）9月就曾透露，投資計畫將包括1座研發中心、2座先進封裝設施、6座晶圓廠，全部設在亞利桑那州。為了應對擴廠計畫，必須取得額外土地，而台積電評估選址時，考慮了與現有廠區的鄰近程度、是否具備相連的大型土地區域、公共基礎設施等。

《亞利桑那共和報》另一篇報導指出，由於台積電進駐，帶動科技與產業發展，鳳凰城吸引大量新駐居民，當地經濟和房市也獲得提振。而支撐房市的主力，以現金買家和豪宅族群為主。

土地顧問公司（Land Advisors Organization）董事長伏格爾（Greg Vogel）本周表示，鳳凰城現在是「矽沙漠」，未來有機會媲美矽谷。當地單價80萬美元（約新台幣2521萬元）以上的房屋銷量，光是今年就成長了7%。

「台積電美廠」內部畫面曝光！銀色高速公路超壯觀　EUV如小宇宙
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高鐵列車疑有爆裂物！安檢延誤10分鐘發車
知名連鎖火鍋宣布：南西店今所得「捐受害者家屬」
更強東北季風抵達時間曝　「最冷探13度」
快訊／3縣市大雨特報！下到明晨
快訊／死亡車禍！17歲少年送醫不治
張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電發威！美媒：帶動「矽沙漠」經濟　豪宅成房市主力

南韓首爾大學爆期末考「集體作弊」醜聞！　全班成績作廢

同鄉聚會濺血！　日本19歲越南籍少年持刀砍傷同鄉被逮

婚後1小時就被綠！　她苦忍丈夫「偷吃13次」終於離婚

高市早苗要搬家了！　年底前「告別議員宿舍」入住首相公邸

2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

「臉上貼金」真的發財了！　泰佛寺爆紅：已有9人中獎

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰　嬌喘聲響徹芭達雅海灘

天生雙陰道走紅！　27歲情色網美「宣布引退」尋找真愛

明知寶寶活不了「她仍堅持生下來」　只為了救更多人

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

台積電發威！美媒：帶動「矽沙漠」經濟　豪宅成房市主力

南韓首爾大學爆期末考「集體作弊」醜聞！　全班成績作廢

同鄉聚會濺血！　日本19歲越南籍少年持刀砍傷同鄉被逮

婚後1小時就被綠！　她苦忍丈夫「偷吃13次」終於離婚

高市早苗要搬家了！　年底前「告別議員宿舍」入住首相公邸

2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

「臉上貼金」真的發財了！　泰佛寺爆紅：已有9人中獎

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰　嬌喘聲響徹芭達雅海灘

天生雙陰道走紅！　27歲情色網美「宣布引退」尋找真愛

明知寶寶活不了「她仍堅持生下來」　只為了救更多人

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

高鐵列車突安全警戒「旅客全下車」　業者：配合檢查已恢復營運

蔡明忠董事長連12年挑戰半馬！富邦金控「有志一同」員工志工團守護台北馬

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

納豆.依依揭曉胎兒性別！ 他一見「氣球顏色」就爆哭

國際熱門新聞

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

淫魔富商！14歲少女被騙做性愛按摩

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

日母子4人陳屍住家　警排除他殺

「肉體交疊」海上漂！男女躺浮床激戰

余先生為何衝向死神　神經學研究曝真相

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

印度高速列車衝撞象群！7頭大象當場慘死

南非槍擊下修至9死　12槍手隨機掃射

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

2台籍車手「赴日詐騙」遭逮　竟都未滿20歲

史上首位！　馬斯克身價突破7000億美元

更多熱門

相關新聞

看好海南前景 房企接連拿地...山東神秘客戶拿下上百套小型商辦房

看好海南前景 房企接連拿地...山東神秘客戶拿下上百套小型商辦房

海南自貿港封關，「一線放開、二線管住、島內自由」制度正式落地，土地與不動產市場近期明顯升溫，不僅大型央企與能源企業加碼佈局，外地民企與高資產買家也陸續進場。從三亞核心區高總價土地競標，到外省客戶一次性掃入上百套小型商辦產品，顯示市場正提前卡位自貿港全面運作後的產業與資產配置機會。

營建指數3天反彈3.7%　專家：市場解讀央行「微放鬆」

營建指數3天反彈3.7%　專家：市場解讀央行「微放鬆」

和泰宣布進軍日本賣HINO卡車

和泰宣布進軍日本賣HINO卡車

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

央行未鬆綁！　建商嘆「不期不待」認明年：看淡不看壞

央行未鬆綁！　建商嘆「不期不待」認明年：看淡不看壞

關鍵字：

台積電鳳凰城矽沙漠房市投資

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面