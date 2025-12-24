揭知名醫美診所讓護理師動抽脂手術　陳昭姿籲衛福部嚴管醫美

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委陳昭姿近日接獲陳情，知名醫美診所竟由非醫師身分的護理人員，執行抽脂等侵入性醫療行為，甚至疑涉竄改醫療紀錄。她指出，這類案件正凸顯長期以來醫美產業管理失序，也證明衛福部推動嚴管醫美的方向是正確且必要的。對此，衛福部醫事司長劉越萍說，該案今天就可以交由檢調調查，很明顯有密醫行為，「這涉及密醫罪（護理師），違反《醫師法》第28條，本來就有刑責，最嚴重是5年以下徒刑」。

陳昭姿說，根據醫療法規，只有醫師可以執行手術，從吹哨者提出的影片可以看到，謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術，「非醫師竟進行侵入式手術，在旁的醫師沒有責任嗎？」從這次的案件可以看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

陳昭姿強調，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

陳昭姿進一步指出，病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障。這類問題若未納入新制的管理與查核重點，即便提高醫師門檻，也難以真正守住醫療安全底線。

陳昭姿說，衛福部近期規劃修正《特管辦法》，針對醫美處置、醫美手術及高風險醫美手術進行層級管理，並要求執行醫美手術者須具備大外科專科訓練資格，以終結醫學系畢業後未經完整專科訓練即投入醫美市場的「直美醫師」亂象，這樣的制度設計，立意良善，也值得肯定。

陳昭姿強調，支持衛生福利部推動嚴管醫美政策，也樂見未來建置「醫美友善查詢專區」，讓民眾能清楚查詢醫師專科資格與診所是否符合法規。但她呼籲，相關配套不能只停留在資格公告與資訊揭露，更應同步強化現場稽查、醫療紀錄查核與責任歸屬認定機制，才能避免制度淪為紙上管理。

最後，陳昭姿強調，醫美不是單純的消費行為，而是具有風險的醫療行為。嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是為了確保每一位民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」。她將持續在立法院監督新制的落實情形，確保這波修法不只是宣示，而是真正補上醫美管理長期存在的漏洞。