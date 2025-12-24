林宜瑾點名劉書彬卡《青年基本法》：除了作秀　無法想像有良善動機

▲民進黨團召開「支持青年發展，民進黨團挺青年」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

《青年基本法》草案日前已初審通過，並於昨日程序委員會排入本周五、下周二立法院會討論事項。不過，在草案的「青年年齡界定」持續卡關，民眾黨立委劉書彬堅持應從16歲起算。民進黨立委教文委員會立委們今（24日）與民間團體共同召開記者會，喊話劉書彬不要用無以服人的論證基礎來卡住整部《青年基本法》的審議進度。民進黨立委林宜瑾指出，18至35歲是近期各界最穩定的共識，劉書彬的堅持除了作秀，無法想像有多良善動機。

民進黨立委林宜瑾、吳沛憶、張雅琳、吳思瑤、陳秀寶、范雲、郭昱晴、鍾佳濱和台灣學生聯合會秘書長蕭正傑、台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、世代共好協會理事長張育萌、台灣一滴優教育協會常務監事陳胤嘉等，上午共同召開「青年基本法」記者會。

林宜瑾表示，今天與青年代表們來開這場記者會，主要是向民眾黨的劉書彬喊話，不要用無以服人的論證基礎來卡住整部《青年基本法》的審議進度。她強調，《青年基本法》對青年的年齡定義，18至35歲已經是近期各界最穩定的共識，民進黨跟國民黨委員都如此主張，連很多青年團體也都大聲疾呼要支持行政院版本的年齡定義，更何況，院版草案本來就會有例外的規定，會因案彈性調整年齡區間。

林宜瑾說，劉書彬堅持的起算時間差異，除了作秀，沒辦法想像她到底有多良善的動機。

針對18歲公民權修法，林宜瑾呼籲，一定要盡速開啟選罷法修法討論才是正辦。既然在委員會審議過程中，不少委員都相繼主張修法就好，無須修憲，就應盡速針對選罷法的選舉年齡進行調修，必要時也由憲法法庭來裁決其定位。

世代共好協會理事長張育萌也說，從18歲開始計算有標準可言，從台灣行之有年的兒少法，其實就是界定18歲以下是台灣所定義的兒少，也符合全世界聯合國的兒童權利公約，完全不是任何一黨所創，也不是台灣獨步全世界，是根據國際的標準，應從18歲開始計算，法規也才不會有扞格。

《青年基本法》草案已在23日程序委員會表決通過，列入本周五、下周二的院會討論事項。