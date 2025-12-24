涉收賄逾700萬被求刑10年　鄭天財駁不法：款項用於參加豐年祭

▲國民黨立委鄭天財24日回應被北檢起訴涉貪。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍涉貪案，循線查出鄭天財自2020年起涉嫌收受多家業者賄賂，今（24日）全案偵結，依貪污罪起訴鄭10年以上徒刑。對此，鄭天財回應，張騰龍開設帳戶，主動幫忙他募款，理由是為了提供他參加部落豐年祭以及相關志工的經費，且張雖召開很多相關部會的協調會資料，但相關會議通知都非由他所發出，甚至張還自行刻印有他名字的戳章來使用，但很遺憾都沒被檢察官採信，後續會寫答辯書。

本案起因於北檢在2023年間偵辦張騰龍涉嫌協助雲林綠電業者行賄營建署官員案，並依貪污罪收押、起訴張騰龍。北檢起訴指出，鄭天財透過張騰龍居間收賄3、4年之久，除了張因收押來不及提領的13萬元外，鄭實際取得711萬元，讓廠商獲得「立法委員鄭天助特助」頭銜，且對各廠商提出的要求照單全收，幾乎就像是業者的有給職顧問，建請法院判處10年以上有期徒刑。

對此，鄭天財向《ETtoday新聞雲》表示，對這樣起訴真的是非常沉重跟遺憾，因為他已經檢察官在偵訊時講得非常清楚，也把事實呈現出來。第一、2020年開始，張騰龍主動跟他聯絡，希望他能夠幫忙募款，主要募款理由是為了提供他參加部落豐年祭以及相關志工的經費，「因為我的選區是台澎金馬，要去參加這麼多豐年祭，我也沒有辦法一一自己去，所以必須要有很多的志工，也做為志工的車馬費」，所以張騰龍開了自己的存摺帳戶，把自己發起募款的錢全部匯到該帳戶裡面。

鄭天財說，檢察官當初曾詢問他，為什麼不直接匯到他的帳戶，而他表示是為了明確劃分哪些是募款的經費，哪些是需要做為豐年祭支用，全部放在張騰龍的帳戶，而這對檢察官而言，也變成是一個公開的資訊，因為檢察官可以去查。

鄭天財指出，第二、檢察官提供他有關張騰龍召開很多相關部會的協調會資料，包括會議記錄、開會通知的公文等，但他看之後，發現張召開會議的通知非由他辦公室所發出，地點、地址、電話都不是他辦公室的，而是張騰龍公司的地址跟電話，「所以這個會議通知不是我發的」。

鄭天財續指，另外就是會議通知的戳章，蓋的雖然是他的印章，但非他辦公室的印章，後來他才發現，那個印章是由張騰龍自行去刻印的；張騰龍做完會議記錄，也是從自己的辦公室發公文，「所以我並沒有看到這個會議通知跟這個會議記錄」。然而他跟檢察官做了陳述，很可惜也很遺憾都沒被採信，也沒有在新聞裡進行敘述，只能知道鄭天財被起訴十年，因此讓社會大眾誤以為他做了這些為非作歹的事情。

對於是否否認涉入這起貪汙案？鄭天財表示，因為這些經費確實是按照張騰龍募款的目的，是提供給部落，是他去參加豐年祭或是志工去參加豐年祭的時候，「做為豐年祭的一個見證之用」，所以他後續會寫答辯書。