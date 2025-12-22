　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／53.7％不樂見1.25兆國防預算被立院擱置　30％樂見

▲▼總統賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，台灣民意基金會22日公布最新民調，有53.7％民眾不樂見1.25兆國防特別預算遭到立法院兩度擱置、30.2％民眾樂見該案被擱置，另有5.6%不知道、10.5％表示沒有意見。台灣民意基金會指出，這項發現傳達一個清楚的訊息，明顯過半國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計劃未經國會討論即破局。

在民調問題設計上，本次民調詢問「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11 月27 日提出未來八年將投入1.25 兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。 您是否樂見這樣的結果？ 」

民調結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成樂見 1.25 兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多 23.5 個百分點。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達一個清楚的訊息，明顯過半國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計劃未經國會討論即破局。

▼針對1.25兆國防特別預算，台灣民意基金會22日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會，點圖放大，下同）

▲▼針對1.25兆國防特別預算，台灣民意基金會22日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

台灣民意基金會表示，這是本會 2025 年 12 月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

▼針對1.25兆國防特別預算，台灣民意基金會22日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

▲▼針對1.25兆國防特別預算，台灣民意基金會22日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國防預算民調結果台灣安全立法院中國威脅

