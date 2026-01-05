　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆民宅今晨火警　34名消防灌救

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲現場畫面。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

記者郭世賢、陳俊宏／基隆報導

基隆市安樂區基金二路一處民宅今天清晨5時許發生火警，所幸未造成人員傷亡。

出動34人、18車

消防局5時7分獲報後，出動中山分隊、百福分隊、七堵分隊、安樂分隊、中正分隊、信義分隊及第二大隊前往搶救，共計出動各式車輛18輛、消防人員34人。

5時14回報現場為4樓頂樓起火，5時25分回報現場無人員受困，5時33分火勢控制，6時34分火勢撲滅進行殘火處理，所幸未造成人員傷亡，至於起火原因還有待調查。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元)

