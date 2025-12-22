泰柬衝突3周80死！東協外長會議登場　24日討論停火可能性

▲ 泰柬10月底在馬來西亞簽署停火協議，美國總統川普出席見證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰柬邊境衝突持續第3周，東南亞國協（ASEAN）各國外交部長22日在吉隆坡舉行特別會議，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）會後透露，泰柬國防官員24日將在泰國尖竹汶省邊境召開「一般邊境委員會」（GBC），討論恢復停火協議的可能性。

綜合《路透》等外媒，這場衝突已造成至少80人死亡，逾50萬人被迫逃離家園。希哈薩在吉隆坡的記者會上強調，「停火不能只是宣布，需要詳細討論」，泰國要求的是「真正的停火」，必須有柬埔寨的堅定承諾和具體執行計畫。

馬來西亞外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）22日則在東協外長會議開幕致詞中呼籲，東協必須更積極行動，維護區域和平穩定，「我們的目標不只是緩解緊張局勢，必須加強在衝突各方之間建立信任。」

衝突爆發於12月8日，雙方在長達817公里的邊境上多處交火，從內陸森林地帶延伸至沿海省份。柬埔寨國防部指控泰國違反其主權，進行「武裝侵略」；泰國則反控柬埔寨意圖對邊境城鎮發射火箭彈，且有一名士兵因踩到地雷炸斷一條腿。

停火談判備受國際關注，美國與中國均各自展開外交努力，但迄今未見明顯成效。希哈薩則強調，24日的會談將是泰柬雙方自行解決問題的努力，美中兩國並未參與。