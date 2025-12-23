殲滅灰產虛幣商3部曲！刑事局截詐團洗錢管道　目標鎖定4大社群

▲刑事局逮捕涉案幣商並查扣疑似贓款購買車輛。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

《洗錢防制法》第6條規範「虛擬資產服務業（VASP）」登記新制今年11月30日正式實施，未依法完成登記的虛擬貨幣交易所、幣商，不得提供虛擬資產相關服務。刑事局偵二大隊大隊長李泱輯發現包含搏弈、洗錢、地下匯兌、詐團等灰色產業「洗錢關鍵行為」第一步需透過幣商、虛幣交易所兌虛幣隱匿金流，偵二大隊今年先破獲配合投資詐騙詐團洗錢、全台最大的幣想交易所，並陸續掃蕩虛擬貨幣服務門市。

承辦人員直言「正常投資虛幣民眾會去交易所，會到實體店鋪買虛幣只有詐騙被害人、或有洗錢需求的詐團」偵二大隊聚焦執法讓全台數十家虛幣門市自行關門，金管會也據此執法標準，建立VASP法遵白名單。

目前刑事局偵二大隊正朝第三階段邁進，貫徹新修洗錢防制法規範的虛擬資產服務管理制度，掃蕩透過網路社群平台包含Facebook、Instagram、Threads及LINE，公然販售虛幣、接受現金換虛幣的個體幣商，刑事局透過3階段執法，希望阻斷台灣詐團、灰色產業洗錢管道。



警方從今年10月8日至29日間，會同北市信義分局、新北市三重分局等單位，在北市松山、新北深坑、三重區查獲何女（50歲）幣商集團，查獲非法幣商共11人到案，其中包括一名利用工作之餘兼差的越籍哥姓移工（38歲）。

專案小組查扣現金137.8萬新台幣，點鈔機1台、手機10支、汽車2部，以及泰達幣（USDT）18萬2655顆（折合574萬元新台幣）警方偵訊後依涉犯洗錢防制法，詐欺等罪嫌移送台北、新北地檢署偵辦。

刑事局發現，部分涉案人除非法提供虛擬貨幣買賣服務外，亦與多組詐團配合，以虛擬貨幣交易為名，實施詐騙，常見手法包括「假線上交易平台」、「誘導民眾購買遊戲點數折抵幣款」甚至要求被害人「設定授權託管錢包」盜取虛擬資產。

刑事局呼籲，民眾切勿違法從事虛擬貨幣買賣，亦應慎防未登記幣商及網路投資廣告，進行任何虛擬資產交易前務必多方查證。如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢，避免落入詐騙陷阱，確保自身財產安全。

