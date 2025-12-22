　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斷人腳筋服刑中　朱雪璋侵吞亡母遺產又遭判1年定讞

▲▼ 朱雪璋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲自稱是朱元璋後代的朱雪璋，侵占亡母遺產遭判刑定讞。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，目前因案在監服刑。他入獄前母親過世，竟然罔顧同母異父的李姓姊弟權益，大玩兩面手法，欺瞞胞弟與異姓手足，侵吞母親遺產508萬元，最後遭抓包。一審將他判處無罪，但二審改判刑1年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

朱雪璋修習空手道，自詡為高手，並在台北市延吉街開設道館，2016年間他與綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖相約比武，卻埋伏20多名黑幫將王男砍成重傷，腳筋還遭砍斷，最後朱男遭判刑6年定讞。但朱男卻潛逃大陸，還囂張在臉書上打卡掃墓，直到2020年9月間遭逮，遣送回國服刑。

而本案判決指出，朱雪璋父親為朱鍾真（前最高法院庭長）、母親姓錢。母親於2020年2月底過世，朱男得知母親曾與李姓男子生下2名同母異父的姊弟。而李姓姊弟因遺產報稅問題，與朱男的胞弟朱雪瓏不睦，雙方起了爭執。這時朱男跳出來，宣稱自己可以居中協調，但實際上卻是大玩兩面手法，欺瞞雙方。

他先將弟弟交給他、已經填妥資料的遺產稅申報書、繼承系統表等，虛偽填上繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，送交國稅局報稅。國稅局承辦人員被蒙蔽後，核發免稅證明書。朱男再拿著證明書交給朱雪瓏，要朱雪瓏領出戶頭裡的金錢共508萬元，扣除醫療、看護、喪葬等費用後，朱雪瓏再將剩餘遺產的四分之三、約268萬餘元，交給朱男。

期間朱雪瓏一度發現證明書上並未記載李姓姊弟的名稱，詢問朱男，但朱男謊稱會好好處理他們應繼承的遺產，朱雪瓏遂不再發問。結果李姓姊弟等不到國稅局通知繳納遺產稅，經查詢後發現遺產竟已遭朱男兄弟領光，憤而提告。檢方偵辦後，對朱雪璋兄弟提起公訴。

一審士林地院判處2人無罪。上訴二審後，高等法院改認定朱雪璋2人有罪，考量朱雪璋在本案中居主導地位，將他判處有期徒刑1年；朱雪瓏判處有期徒刑5月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

2男討債見氣場已輸1人先跑了　落單男慘遭89群毆「壓地狂踹」

芳苑建火葬場爭議延燒！緊鄰監獄、矯正學校　自救會怒吼：撤案

陸配村長遭解職再反擊！新黨嗆劉世芳像虎姑婆...赴北檢怒告瀆職

苗栗翁清晨走斑馬線遭撞彈飛20米！搶救不治　驚悚瞬間曝

斷人腳筋服刑中　朱雪璋侵吞亡母遺產又遭判1年定讞

高雄男酒後失控暴走！沿街棍棒砸車、狂噴滅火器　民眾嚇報警

捷運驚傳炸彈預告！台鐵8共構車站全面警戒　警荷槍實彈巡邏

彰化庇護島第13撞！慘遭休旅車「硬上」　搖晃落跑畫面曝

驚弓之鳥！高雄左營街頭連2天冒白煙　民眾嚇到警方釋疑

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

2男討債見氣場已輸1人先跑了　落單男慘遭89群毆「壓地狂踹」

芳苑建火葬場爭議延燒！緊鄰監獄、矯正學校　自救會怒吼：撤案

陸配村長遭解職再反擊！新黨嗆劉世芳像虎姑婆...赴北檢怒告瀆職

苗栗翁清晨走斑馬線遭撞彈飛20米！搶救不治　驚悚瞬間曝

斷人腳筋服刑中　朱雪璋侵吞亡母遺產又遭判1年定讞

高雄男酒後失控暴走！沿街棍棒砸車、狂噴滅火器　民眾嚇報警

捷運驚傳炸彈預告！台鐵8共構車站全面警戒　警荷槍實彈巡邏

彰化庇護島第13撞！慘遭休旅車「硬上」　搖晃落跑畫面曝

驚弓之鳥！高雄左營街頭連2天冒白煙　民眾嚇到警方釋疑

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

【北市恐攻太驚悚】小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年

即／誆稱高鐵有炸彈　21歲女3萬交保

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

更多熱門

相關新聞

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

美國聯邦最高法院預計本（12）月底至1月上旬，針對川普政府的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）合法性做出關鍵判決，但隨著大法官們普遍表達質疑態度，外界預測敗訴機率偏高。

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

花500萬買到4份連署書　周典論案發回更審

花500萬買到4份連署書　周典論案發回更審

鮑魚大亨落跑案「火爆子」推擋鏡頭　副所長喝斥

鮑魚大亨落跑案「火爆子」推擋鏡頭　副所長喝斥

關鍵字：

法律人權朱雪璋深海閻王通緝遺產賠償手足三審最高法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面