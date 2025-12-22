斷人腳筋服刑中　朱雪璋侵吞亡母遺產又遭判1年定讞

▲自稱是朱元璋後代的朱雪璋，侵占亡母遺產遭判刑定讞。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，目前因案在監服刑。他入獄前母親過世，竟然罔顧同母異父的李姓姊弟權益，大玩兩面手法，欺瞞胞弟與異姓手足，侵吞母親遺產508萬元，最後遭抓包。一審將他判處無罪，但二審改判刑1年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

朱雪璋修習空手道，自詡為高手，並在台北市延吉街開設道館，2016年間他與綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖相約比武，卻埋伏20多名黑幫將王男砍成重傷，腳筋還遭砍斷，最後朱男遭判刑6年定讞。但朱男卻潛逃大陸，還囂張在臉書上打卡掃墓，直到2020年9月間遭逮，遣送回國服刑。

而本案判決指出，朱雪璋父親為朱鍾真（前最高法院庭長）、母親姓錢。母親於2020年2月底過世，朱男得知母親曾與李姓男子生下2名同母異父的姊弟。而李姓姊弟因遺產報稅問題，與朱男的胞弟朱雪瓏不睦，雙方起了爭執。這時朱男跳出來，宣稱自己可以居中協調，但實際上卻是大玩兩面手法，欺瞞雙方。

他先將弟弟交給他、已經填妥資料的遺產稅申報書、繼承系統表等，虛偽填上繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，送交國稅局報稅。國稅局承辦人員被蒙蔽後，核發免稅證明書。朱男再拿著證明書交給朱雪瓏，要朱雪瓏領出戶頭裡的金錢共508萬元，扣除醫療、看護、喪葬等費用後，朱雪瓏再將剩餘遺產的四分之三、約268萬餘元，交給朱男。

期間朱雪瓏一度發現證明書上並未記載李姓姊弟的名稱，詢問朱男，但朱男謊稱會好好處理他們應繼承的遺產，朱雪瓏遂不再發問。結果李姓姊弟等不到國稅局通知繳納遺產稅，經查詢後發現遺產竟已遭朱男兄弟領光，憤而提告。檢方偵辦後，對朱雪璋兄弟提起公訴。

一審士林地院判處2人無罪。上訴二審後，高等法院改認定朱雪璋2人有罪，考量朱雪璋在本案中居主導地位，將他判處有期徒刑1年；朱雪瓏判處有期徒刑5月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。