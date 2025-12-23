　
地方 地方焦點

智慧科技教育受肯定展現成果！花蓮學子全國黑客松競賽奪金獎

▲▼代表花蓮參賽的中城國小團隊由學生胡郁森（左二）、藍祺安（右二）組成，在姜宜禎老師（左一）指導下，獲得評審高度肯定，勇奪金獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

代表花蓮參賽的中城國小團隊由學生胡郁森（左二）、藍祺安（右二）組成，在姜宜禎老師（左一）指導下，獲得評審高度肯定，勇奪金獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025 PBL-STEM+AICT 數位跨域－創意創新運算思維學生黑客松」於12 月12日在國立高雄師範大學舉行。花蓮縣中城國小在全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，榮獲國小組金獎，展現學生在運算思維、程式設計與跨域學習方面的亮眼成果。

本次競賽為教育部推動 PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習計畫之年度重點競賽，自辦理以來持續吸引全國各地學校踴躍參與，透過分階段選拔機制，遴選具備運算思維與程式應用能力之學生隊伍進入決賽，競賽規模與專業度逐年提升，已成為國內具指標性的學生科技競賽之一。

花蓮縣政府長期重視學生科技素養培育，積極扶植各校發展運算思維與程式教育，透過課程扎根、師資培力及鼓勵參與全國性競賽，引導學生將科技能力應用於真實情境，逐步厚植本縣科技教育發展能量。

▲▼代表花蓮參賽的中城國小團隊由學生胡郁森（左二）、藍祺安（右二）組成，在姜宜禎老師（左一）指導下，獲得評審高度肯定，勇奪金獎殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲中城國小得獎團隊合照。

本次代表花蓮縣參賽的中城國小團隊，由學生胡郁森、藍祺安組成，在姜宜禎老師指導之下，歷經長時間培訓與準備，於全國舞台上穩定發揮，最終獲得評審高度肯定，勇奪金獎殊榮。兩位學生能在高度競爭的全國賽事中獲獎，實屬不易，也充分展現偏鄉學校在科技教育深耕下所累積的實力。

縣長徐榛蔚表示，本縣長期推動資訊與生活科技課程，結合 PBL 教學模式，引導學生從生活議題出發，培養邏輯思考、問題解決與創新能力。學生在本次競賽過程中，不僅精進應用能力，更主動針對聯合國永續發展目標（SDGs）相關主題進行深入探究，善用人工智慧與資料蒐集分析工具，進而發展創意構想，充分體現「科技是一種方法，而如何運用科技，才是學習的重點」。學生的優異表現，具體展現該計畫在教學現場的推動成效，進一步強化教師團隊持續深化課程的信心。

花蓮縣政府表示，將持續支持縣內學校深化運算思維與 AI 教育，鼓勵學生透過多元學習與競賽歷程累積實作經驗，培育具備科技素養與創新能力的未來人才。
 

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

