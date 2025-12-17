　
華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

▲▼華航,ESG交通運輸永續獎,金獎。（圖／華航）

▲華航連續獲頒第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎，由永續長鄭智仁代表受獎（右）。（圖／華航提供，下同）

生活中心／綜合報導

中華航空深耕企業永續發展備受肯定，繼奪下台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業獎」後，於第二屆「ESG交通運輸永續獎」評選再度獲頒金獎最高殊榮，成為唯一蟬聯兩屆獲獎的航空業者。華航也獲邀分享實務成果，期能拋轉引玉，引領業界實踐永續理念，共同精進邁向淨零轉型發展目標。

「ESG 交通運輸永續獎」由交通部指導，財團法人台北市交通文教基金會與社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦。華航憑藉完善且明確的 ESG 治理架構及具體永續作為，自 30 餘家參選企業中脫穎而出，連續兩屆榮獲金獎殊榮，由永續長鄭智仁代表受獎。針對蟬聯獲獎者，獎座上也特別印有「精進創新」字樣，展現主辦單位對華航持續深化永續作為的肯定及期許。

▲▼華航,ESG交通運輸永續獎,金獎。（圖／華航）

▲華航為唯一蟬聯兩屆金獎的航空業者，獎座印有「精進創新」，象徵主辦單位對華航的肯定與期許。

華航做為運輸業的永續先驅者，2017 年即於新機飛渡添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF )，也是首家於商業客貨航班應用 SAF 載客貨飛行的國籍航空。為減少碳足跡，華航長期攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴共同努力實踐；連續四年響應天合聯盟 ( SkyTeam )「航空飛行挑戰」( The Aviation Challenge, TAC )，今年首度於台灣出發航段，結合國際 SAF 管理模式及價值鏈合作模式應用 40% SAF 燃油，領先國內同業，同時也首次在美添加 SAF 燃油。華航持續勇於創新突破挑戰，展現支持全球永續能源轉型的決心及實際行動，樹立航空永續標竿，引領台灣航空產業邁向永續新世紀。

▲▼華航,ESG交通運輸永續獎,金獎。（圖／華航）

▲華航致力企業永續，不斷優化為全球旅客打造友善環境兼顧舒適的飛行體驗。

從地面到雲端，華航持續推動多元減碳作業，將永續理念融入日常營運，導入 e-Cargo 貨運資料電子化、重複利用內含回收材質的環保雨布、機場地面作業採用電動拖車與電子化裝卸系統等作為。華航追求營運績效的同時，也不忘「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，長年推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、淨灘植樹、動物及生物多樣性保育、里山倡議、愛心賑災等面向，近期也結合影視文化，舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

華航周年慶「全航線88折起」　日本線最低6666元

同法官判決差很大？童仲彥助理費5萬判貪汙　名嘴：真有意思

日本街道「為何看不太到菸蒂？」　他分析3原因：用隔離代替驅趕

UNIQLO早買一周貴1000元「他氣到中風」！內行曝1招可補救

東吳設高額獎學金搶頂尖人才　新生4年最多領240萬元

ETC由遠通續約10年　12/22起新申辦eTag送100元儲值金

被罵「垃圾」、「不得好死」　蘇一峰開告女青鳥：處拘役50日

旅宿業外籍實習生無保障　觀光署長：將明定提供津貼、保險

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

腹痛如魔咒纏身！國三女學霸狂跑急診　元凶竟是「這體質」

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

同法官判決差很大？童仲彥助理費5萬判貪汙　名嘴：真有意思

日本街道「為何看不太到菸蒂？」　他分析3原因：用隔離代替驅趕

UNIQLO早買一周貴1000元「他氣到中風」！內行曝1招可補救

東吳設高額獎學金搶頂尖人才　新生4年最多領240萬元

ETC由遠通續約10年　12/22起新申辦eTag送100元儲值金

被罵「垃圾」、「不得好死」　蘇一峰開告女青鳥：處拘役50日

旅宿業外籍實習生無保障　觀光署長：將明定提供津貼、保險

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

腹痛如魔咒纏身！國三女學霸狂跑急診　元凶竟是「這體質」

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元！行程曝光

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

今變天！　「全台有雨」時間曝

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

更多熱門

華航周年慶「全航線88折起」　日本線最低6666元

華航周年慶「全航線88折起」　日本線最低6666元

為歡慶滿66週年，中華航空宣布，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」週年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，包括台北－宿霧來回票4,166元起，台北-高松、熊本等日本機票6,666元起，購票並登錄旅客有機會抽到全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元。

國籍航空11月營收出爐　客貨運皆旺帶動營運成長

國籍航空11月營收出爐　客貨運皆旺帶動營運成長

大聯盟「台積日」有望　響尾蛇隊CEO曝華航直飛鳳凰城拉票房

大聯盟「台積日」有望　響尾蛇隊CEO曝華航直飛鳳凰城拉票房

珍奶、雞排全都有！台積太太赴美開餐廳　台灣美食飄香鳳凰城

珍奶、雞排全都有！台積太太赴美開餐廳　台灣美食飄香鳳凰城

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

華航ESG交通運輸永續獎金獎

