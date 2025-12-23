女警嗆「對盧秀燕開3槍」還誆稱遭性侵　11月就被禁止領槍服勤

▲台中市警局第二分局一名女性偵查佐，在網路發文恐嚇市長盧秀燕，今日遭拘提。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名25歲女警行為舉止異常，近日於Threads上更發表「直接在盧秀燕腦門開三槍」恐怖言論，今日遭檢方拘提。第二警分局表示，該偵查佐自11月已經被禁止領槍服勤，並同時由諮商介入、強制就醫。

有鑒於台北車站、中山商圈發生張文隨機殺人案件，全台情緒緊繃，警方也加強巡查力道。台中市長盧秀燕昨天才強調，就是憂心模仿效應，台中全程戒備，尤其週六起有《五月天》的演唱會，將於大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點，提高維安能量。

不過，台中市警局第二警分局一名25歲女偵查佐，近日卻在社群平台Threads發文，稱「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界直接來修理他」，分局發現異狀後，報請檢方指揮，中檢今日指揮將她拘提到案，目前正訊問中。

▲該名女警恐嚇盧秀燕，還附上破壞盧廣告看板臉部之照片。（圖／翻攝Threads）



警方說，女偵查佐於個人頁面及留言時頻頻出現不當言論，經內部同仁反映，隨即由督察組進行查處。該偵查佐近期屢有異常舉止，於11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止該員領用槍枝服勤。

警方指出，該名偵查佐近日於LINE群組恐嚇同事及直屬長官，於網路留言多有偏激粗鄙之言辭、語帶挑釁，甚有恐嚇之言論，並於個人頁面顯示警職身分。警方不敢輕忽，隨即報請地檢署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並擬議行政懲處，不排除予以免職處分。至於該員發表遭人性侵等情事，經警方內部調查後，已經確認並無此事。