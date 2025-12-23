空勤總隊直升機訓練期間「駕駛艙冒煙」　運安會立案調查

▲空中勤務總隊NA-108直昇機。（資料照／空勤總隊提供）

內政部空中勤務總隊一架AS365N3型直升機上月28日至外海實施夜視鏡訓練飛行任務時，駕駛艙儀表板下方突然產生煙霧，所幸組員緊急返航，未造成傷亡。國家運輸安全調查委員會認定此事件屬重大飛航事故，立案調查。

運安會表示，11月28日下午5時15分，內政部空中勤務總隊一架AS365N3型直升機（登記號碼NA-108），自台中清泉崗機場起飛，至外海實施夜視鏡訓練飛行任務，晚間6時28分於大甲溪河口外2浬海面上時，駕駛艙儀表板中央下方突然有煙霧產生，組員隨即穩定滯空，執行緊急程序並返航，6時34分於台中清泉崗機場落地，人機均安。

運安會指出，接獲通報後，即依照重大飛航事故調查相關作業程序，派遣2名調查人員前往現場蒐集資料；依據運輸事故調查法，認定此事件屬重大飛航事故，立案調查，展開調查作業。

運安會說明，由於國際民航組織規範中，將駕駛艙冒煙列為重大意外事故構成要件，運安會接獲通報，並進行先遣調查後，認為在同型飛機上具有風險，因此立案調查。

運安會指出，此事件預計6個月內完成事實資料報告收集，中間牽涉到飛航操作、機務等，需要多收集這方面資料，避免類似事故再發生。此外，若調查過程中有發現立即風險，也會發布「調查期間安全通告」給空勤總隊。